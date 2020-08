VIDEO | Venemaa Kaug-Idas möllavad tohutud "sääsetornaadod"

Sealsete alevike nagu Ust-Kamtšatsk elanikud on harjunud sellega, et neid tülitavad igal suvel röögatud sääseparved, kuna veekogude läheduses on putukate ohtrus tavaline. Tänavu on see nuhtlus aga tavalisest märksa hullem.

Tavatult kuuma suveilma tõttu on sääskede hulk tavalisest palju suurem. Akende ja uste ette paigaldatud sääsevõrgud neid elumajadest eemal ei hoia, kuna putukad pressivad end tuppa ka läbi kõige pisemate pilude.

Vabas õhus liikumine tähendab enese läbisurumist tohututest sääseparvedest, mis kaugelt vaadates paistavad küündivat suisa taevani.

Venemaa suhtlusvõrkudes levivad kulutulena videod kümnetest sellistest sääsetornaadodest Kamtšatka idaranniku külade kohal.

Elusatest „tornaadodest“ läbi jalutamine katab inimese keha pealaest jalatallani sääskedega, ent eksperdid kinnitavad, et sääsehammustusi pole siiski vaja karta.

Suures summas parvlemine kuulub sääskede paaritumisrituaali juurde, mille käigus kümned või isegi sajad tuhanded sääsed kogunevad ümber ühe või mõne emassääse soodsat positsiooni otsima. Kuna isased isendid ei hammusta, on ainus nendega seonduv mure nende kehalt ja riietelt maha saamine, kuna nad võivad üsna tugevalt klammerduda.

Kamtšatka on koduks rohkem kui sajale sääse- ja sääselise-liigile. Entomoloogid ei tea veel, millised liigid tänavu kõige aktiivsemad on, ent eeldavad, et hiiglaslikes parvedes esineb nii verd imevate sääseliikide kui ka inimesele ohutute sääselise-liikide esindajaid.

Ust-Kamtšatski lähedal asuvates Kljutši ja Kozõrevski alevikes pole olukord palju parem. Sealsete elanike väitel on sääsed nii agressiivsed, et hammustavad inimesi läbi teksapükste ja nahkjakkide.

