VIDEO | Kui palju suitsukonisid leiab Tallinna kesklinnast ühe tunniga?

Sigrid Salutee Delfi TV reporter-toimetaja Madis Veltman Fotograaf-videoreporter RUS 1

Tunni aja jooksul Tallinna kesklinnast leitud suitsukonide hulk on muljetavaldav. Õõvastavaks teeb leiu asjaolu, et inimesed ei oska tillukest koni isegi kahjulikuks pidada. Tegu on aga tõsise keskkonnaprobleemiga.