VIDEO | Astronaut: kosmosest näeb, et Maa on aastatega kõvasti muutunud

Parmitano on hetkel oma teisel missioonil rahvusvahelisesse kosmosejaama (ISS) ning tema sõnul on see loonud hea võimaluse olukorra vaatlemiseks. "Olen oma silmadega näinud kliimamuutuste kohutavaid mõjusid," tunnistas Parmitano.

Astronaut rõhutas ka, et probleemi lahendamiseks peab inimkond koostööd tegema ning alustuseks üldse tunnistama, et probleem on olemas. "Me peame kliimamuutustega võitlemisesse suhtuma kui ühisesse eesmärki ja probleemi lahendamiseks edasi rühkima," kutsus Parmitano inimesi üles ühtsusele.

Vaata videost astronaudi täielikku sõnavõttu!