Väljasurnuks peetud hiir-hirv ilmutas end taas

Nüüd, kus teatakse, et loomakene on veel alles, hakkavad bioloogid ja teised spetsialistid aga välja töötama plaane, mille abiga loomasid kaitsta saaks. "Vietnami hiir-hirvesid enim ohustav kiskja on tänapäeval inimene," ütles samuti GWC heaks töötav Andrew Tilker, viidates Kagu-Aasias üha suurenevale jahtimisele, mis kohalike populatsioone ohustab.

Tegemist on ka Vietnami riigi seisukohast olulise leiuga, kuna hetkel teadaolevalt on riik ainus koht, kus omapärane loom elutseb. "Tegemist on ainulaadse looga, mis näitab, et tahtmise korral on võimalik haruldasi liike jätkuvalt kaardistada ja üles leida. Sellised edulood annavad meile uue võimaluse bioloogilise mitmekesisuse kaitsmiseks," ütles Tilker.