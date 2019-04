Suur analüüs: kas elektriauto ikka säästab kliimat?

"Elektriautosid pole mõtet taevani kiita. Neil on omad probleemid ja puudused. Suurt pilti vaadates pole meil vähemalt põhjust karta, et need on teistest autodest hullemad," nentis vastilmunud töö juhtivautor Hinrich Helms, Heidelbergi energia- ja keskkonnauuringute instituudi teadur.

Praegu kasutataval tehnoloogial põhinevate elektriautodega tuleb sõita keskmiselt kuni viis aastat, et nende tootmisel ja käitamisel vallanduks vähem süsihappegaasi, kui tavalise auto eelistamisel. Samas sõltub täpne tasuvusaeg sõltub veel kümnetest pisiasjadest.

Loe edasi ERR-i teadusportaalist Novaator!