Siber põleb! Tänavused tulekahjud ähvardavad kujuneda eriti laastavaks

Põhjapoolkeral on kevad käes. Õhutemperatuuri tõusuga kasvab paraku lisaks tulekahjuoht ning Siberis ja Venemaa Kaug-Ida piirkonnas on olukord juba üsna drastiline.

Venemaa eriolukordade minister Jevgeni Zinitšev on öelnud, et Krasnojarskis põlesid kahjutuled 27. aprillil kümme korda, Taga-Baikalis kolm korda ja Amuuri piirkonnas 1,5 korda suuremal territooriumil kui mullu samal ajal.

Ainuüksi Taga-Baikali piirkonnas tähendab see 2000 ruutkilomeetri hävinemist tules. Tänavuse kahjutule-katastroofi põhjus on halvim mõeldav kombinatsioon kliimamuutusest ja COVID-19-ga seonduvast klaustrofoobiast.

Tulekahjud on alguse saanud eri allikatest, sh süütamistest, kontrolli alt väljunud põllumajanduslikest kulupõletamistest ja järelevalveta jäetud laagrilõketest.

„Mõnel pool ulatub päevane õhutemperatuur juba 30 kraadini ning inimesed lihtsalt ei suuda korterites karantiinis püsida. Rahvas on tormanud loodusesse ja selle tagajärjel on drastiliselt kasvanud süttimisjuhtumite hulk,“ nentis Venemaa metsandusameti Rozleshoz juhataja Sergei Anoprienko.

Piirkonna ilmastikku iseloomustavad tänavu kevadel tavatult kuum õhutemperatuur ja tugevad tuuled, mis meenutavad mõneti 2019. a lõpul ja 2020. a alguses Austraalias valitsenud tingimusi.

„Kemerovo ja Novosibirsk on seni kõige rohkem kannatada saanud,“ sedastab NASA temaatiline pressiteade. „Tulekahjudest on mõjutatud üheksa piirkonda Siberis. Suitsupilved on enda alla matnud suure osa Siberi maastikust.“

NASA satelliidi Terra tehtud pilt 27. aprillil

Teadlased on näidanud, et sedamööda, kuidas keskmised temperatuurid kogu maailmas tõusevad ning atmosfääri paiskub üha rohkem ja rohkem süsinikdioksiidi, kujunevad võsa- ja metsapõlengud keskeltläbi mastaapsemateks, ohtlikumateks ja sagedasemateks.

2017. ja 2019. aastal möllasid Siberis mäletatavasti rängad metsapõlengud. Hetkel põleb Venemaal kokku u 2000 ruutkilomeetrit rohumaad ja metsi, s.t mitte palju vähem kui mullusel katastroofilisel juulikuul. Ja praegu on alles mai algus.

Mullu oli Taga-Baikalis 28. aprilliks põlenud 3820 ruutkilomeetrit. Tänavu on samas piirkonnas juba põlenud 4770 ruutkilomeetrit. Anoprienko hoiatas, et praegu on selliste arvude jaoks veel kaugelt liiga vara.