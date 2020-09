Oleme külmkapi ukse avanud: Antarktis sulab kiirenevas tempos

Moreenis leidub mineraalikristalle, mis on kunagi olnud jää all. Need sadade tuhandete aastate vältel kuhjunud kristallid on uurijate jaoks nagu ajamasin. Liustiku surve all on neisse jäänud keemiline jälg piirkonna ajaloo ja liustiku liikumise kohta.

Uurijad avastasid, et kristallide teatud kihtides oli märkimisväärselt palju uraani kerget isotoopi 234. Seda tekib siis, kui pinnases olev looduslik uraan U-238 aegamööda laguneb. Liustiku ja pinnase vahel on õhuke sulanud vee kiht, kuhu seda kerget isotoopi koguneb. Sealt imendub see kivisse.

Kui liustik siis ära sulab ja uraanikihte tekitanud vesi minema voolab, naaseb uraani kerge isotoobi hulk kristallides tavaliselt tausttasemele. Selle vaheldumise järgi kristallide erinevates kihtides näevad uurijad, millal kristall on olnud jää all ja millal mitte.

Uuritud kristallid räägivad kõik sama lugu. 400 000 aastat tagasi oli Elephant Moraine’i piirkond täiesti jäävaba. Siis valitses maakeral soe ajastu ja keskmine temperatuur oli 1-2 kraadi praegusest kõrgem.

Hämmastav on avastuse juures see, et Elephant Moraine asub sisemaal umbes 700 kilomeetri kaugusel praeguse liustiku servast. Et need kivimid oleks saanud jää alt paljastuda, oleks liustik pidanud kogu selle vahemaa ulatuses sulama.

Uurijate arvutuste järgi sulas tollal mandrijääst ligi Soome-suurine ala, kuigi temperatuur ei olnud märkimisväärselt praegusest kõrgem.

Ainuüksi see jäämass kergitas omal ajal merepinda 3-4 meetrit. Sama soe periood sulatas ka Antarktise lääneosas ja Gröönimaal nii palju jääd, et merepind tõusis veel kümme meetrit.