Kliimamuutused tõid Rootsile uue kõrgeima tipu

Kuigi kõrgeim tipp asub jätkuvalt Kebnekaisel, on tegemist nüüd hoopis mäe põhjatipuga, mis on viimaste mõõtmiste kohaselt 1,2 meetrit kõrgem ning ulatub 2096,8 meetrini. Lõunatipu kõrguseks on selleaastaste mõõtmiste kohaselt 2095,6 meetrit. Mõõtmised viidi läbi GPS-i abiga ning mõõtjate sõnul võib küll väike mõõtmisviga tulemustes olla, kuid see ei ole rohkem kui paar sentimeetrit.

Muutuste põhjuseks on asjaolu, et mäe lõunatipule on siiani kõrguseelise andnud seda katnud liustikujää, mis viimase poole sajandi jooksul kõvasti sulanud on. "Tegemist on ajaloo kõige madalama mõõdetud kõrgusega Kebnekaise lõunatipus," ütles mõõtmise eest vastutav professor Gunhild Ninis Rosqvist Stockholmi Ülikoolist. "Viimase 50 aastaga on lõunatipu kõrgus kahanenud 24 meetri võrra."

Hetkel on Kebnekaise lõunatipul aga veel lootust vähemalt osa aastast jätkuvalt Rootsi kõrgeim tipp olla. Kuna septembrikuus on liustikujää hulk aastas kõige madalam ning kõige jäärikkama kuu - maiga - võrreldes võib tipu kõrgus erineda kuni kolme meetri võrra.

Teadlaste sõnul ei ole aga kaugel see hetk, mil põhjatipp aastaringselt lõunatipust kõrgem on. Kaljusel põhjatipul on jääd vähe ning selle aastaringne kõrgus varieerub minimaalselt. Seega on paratamatu, et aja jooksul ühtlustub kahe tipu kõrgusevahe veelgi.