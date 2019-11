Kes saab endale lubada keskkonnasäästlikku toitumist?

Kesine toiduvalik on üks juhtivaid surmade põhjuseid maailmas — nii toitainerikka toidu nappuse kui ka tervistkahjustava toidu liigse tarbimise tõttu. Toitumisega seonduvad probleemid tuleks viia kooskõlla kliimasõbralike toitumissoovitustega, leiavad uurijad. See peaks omakorda aitama vähendada põllumajandusega seonduvat süsiniku-jalajälge.

Uuringust nähtub, et see osa sissetulekust, mille inimesed kulutavad toidule, on regiooniti erinev. Põhja-Ameerika elanikud kulutavad toidule kõige väiksema osa oma sissetulekust, samas kui Saharast lõuna poole jäävates Aafrika riikides on kulutused toidule kõige suuremad.

Puu- ja juurviljad maksavad kogu maailmas kõige rohkem, neelates keskeltläbi 31% leibkonna sissetulekutest. Kõrgema sissetulekuga riikides on puu- ja juurviljadele kuluv summa seejuures proportsionaalselt suurem kui väikese sissetulekuga riikides.

Suuruselt järgmine osa sissetulekutest kulub kaunviljadele ja pähklitele; sellele järgnevad liha, munad, kala ja lõpuks piimatooted.

Loomseid saaduseid hõlmavate toiduainerühmade — piimatoodete, liha, munade ja kala — kombineerimisel osutus menüü kogumaksumus suurimaks väikese sissetulekuga riikides, kõige väiksemaks aga keskmise või kõrge sissetulekuga riikides.

Dr Hirvonen tunnistas, et teda mõnevõrra üllatas asjaolu, et kulutused toidule riigiti veelgi erinevamad polnud. Sissetulekute erinevused on vahetus seoses toiduainete taskukohasusega, kuid tervislikumate ja keskkonnasäästlikumate toiduvalikute propageerimine ei piirdu majanduslike tegurite arvessevõtmisega.

Inimeste toiduvalik kipub muutuma käsikäes riigi jõukuse suurenemisega, kuid kummalisel kombel ei tähenda see reeglina suuremat keskkonnasäästlikkust või tervisenäitajate paranemist, nentis dr Hirvonen. Pigem kaldutakse endiseid tärkliserikkaid põhitoiduaineid asendama liha ja töödeldud toiduainete ülemäärase tarbimisega.

„Kõigile oleks parem, kui kasvava majandusega riikide üleminek uutele toiduainetele võtaks teistsuguse suuna,“ osutas ta, „näiteks sellise tasakaalustatud toiduvaliku poole, mis hõlmab küllaldaselt puu- ja juurvilju ning mõõdukalt loomseid toiduaineid.“