Jõleda välimusega võõrliik laiendab Soomes usinasti leviala

Pildil nähtud sültjas moodustis pole tegelikult üks elusolend, vaid koloonia, mis koosneb tuhandetest organismidest ja võib kasvada kuni 60 sentimeetri jämeduseks. Veetemperatuuri tõusul 16 kraadini hakkavad kolooniad lagunema, paljunemisperiood kestab suvest sügiseni.

Esimest korda kohati seda liiki Karjala regiooni Vuoksi jõgikonnas, kaks aastat tagasi teatasid elanikud looma kohtamisest juba Tampere regioonis Lempäälas. Soome, Eesti ja Šveitsi teadlased proovisid looma päritolu välja selgitada, kuid see ei õnnestunud. Nüüd on elukas levinud ka Kesk-Soomesse. Teadlased oletavad, et loom võis siia rännata kaubalaevade ballastivetes.

Loom on liigitatud invasiivseks võõrliigiks, mille leviku piiramiseks soovitab Soome riiklik regionaalarenduskeskus kolooniad enne lagunemist veest välja õhu kätte tõsta, kus nad ära kuivavad. Samuti soovitatakse puhastada rannad puuokstest ja rannale uhutud vetikatest, mis sammalloomi ligi meelitavad. Üle tasub vaadata ka kalavõrgud ja paadid. Eestisse pole sammalloom veel jõudnud.