FOTOD ja VIDEOD | Katastroof: ränk naftaleke reostab Mauritiuse neitsilikku loodust

India ookeani saareriik Mauritius on kuulus oma maaliliste randade, laguunide ja merekaljurahude poolest. Toda tõeliselt paradiislikku kohta tabas aga katastroof, mis lisaks sealse kandi kauni looduse, türkiissinise merevee ja haruldaste liikide ohustamisele ähvardab kriipsu peale tõmmata ka turismiärile, mis koroonapandeemia tõttu piirkonnas juba niigi hinge vaagub.

Jaapani tankerist Wakashio välja valguv toornafta solgib Mauritiust ümbritsevat kristallselget merevett, reostades korallrahusid ja imekauneid randu.

Alus jooksis madalikule juba 25. juulil, kuid selle päästmiseks ei tehtud olulisi pingutusi enne, kui Wakashiost sellel nädalal naftat lekkima hakkas.

Mauritiuse riigijuhid on naftalekke võimalike mõjude pärast saareriigi puutumatule looduskeskkonnale äärmiselt mures. Kui hiljuti selgus, et praod laeva keres laienevad ja alus võib peagi pooleks murduda, kuulutas valitsus välja keskkonnapõhise eriolukorra.

Tankeri pooleksmurdumine tooks kaasa pöördumatuid kahjustusi, kuna neljast tuhandest tonnist naftast Wakashio pardal on pärast aluse madalikulejooksmist India ookeani voogudesse lekkinud juba umbes tuhat tonni.

Mauritiuse peaminister Pravind Jugnauth andis teada, et riigi valitsus on pöördunud abi saamiseks Prantsusmaa poole, rõhutades, et naftaleke on suurel määral turismist elatuva ja koroonaviiruse-pandeemia tõttu niigi ränka kahju kandnud 1,3 miljoni elanikuga saareriigi jaoks arvestatav ohuallikas.

See on esimene selline katastroof saareriigi ajaloos. Paraku pole Mauritius taolist mõõtu ja tüüpi õnnetusega toime tulemiseks piisavalt hästi valmistunud.

Prantsusmaale kuuluv saar Réunion on Mauritiusele juba ulatanud abikäe sõjaväe-transpordikopteri näol, millega reostuse piiramise vahendeid naabersaarele lennutatakse; lisaks on Mauritiuse suunas teele läkitatud mereväealus täiendava varustusega.

Mauritiuse valitsus on rakendanud ennetavaid meetmeid, sh keelanud kaluritel piirkonnas kalastada ning soovitanud rahval Blue Bay ranna-alalt ja piirkonnas leiduvatest laguunidest eemale hoida.