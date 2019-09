Austraalias hakkab joogivesi otsa saama

Austraalia idapiirkonnas on kümnekonna linna jaoks peagi saabumas nn Nullpäev — päev, mil otsa saab viimane joogikõlbulik vesi.

Sedamööda, kuidas globaalne kliimamuutus on ägenenud, on Austraalia mandrit tabanud pretsedenditu põua- ja veenappuselaine.

Mõnedes asulates on joogiveega varustamine juba lõppenud ning mõnedele teistele on ametnike osutusel jäänud vett vaid paariks kuuks; nende linnade veevarud võivad lõppeda juba enne aasta lõppu. Taoline olukord illustreerib ilmekalt, kui troostitu võib olla elu keskkonnakatastroofi tõttu kõrbevas maailmas.

Talud kuivavad ja poed sulgevad uksi ning inimesed üritavad kuidagi ellu jääda, kirjutab uudisteagentuur AFP. Mõnel pool on ametivõimud andnud teada vee varastamisest.

Austraalias New South Walesis elav karjapidaja Gordon Youman oma farmi juures asuvat veevaru üle vaatamas.(Foto: AFP)

„Ma tean teisi taimekasvatajaid, kelle maa on sõna otseses mõttes kontkuiv ja kes on otsustanud tänavu mitte midagi maha panna ning on põllundustegevuse praktiliselt lõpetanud,“ rääkis tsitrusefarmer Angus Ferrier ajakirjanikele. Ta on olnud sunnitud tuhandeid viljapuid üles kaevama ja usub, et lisaks tuleb üles kaevata veel tuhandeid.

Austraalia riigiametnike võimuses ei ole kliimat korda teha. Küll aga võivad nad 2020. aastal vett riiki sisse osta. Taoline lahendus on kulukas ja ajutine, meenutades mullust ettepanekut pukseerida veenappuses vaevlevasse Lõuna-Aafrikasse jäämägi.

„Tunne on selline, et kõik on pinges, kuna inimesed peavad väga hoolikalt kaaluma, mida nad teevad,“ nentis Austraalia Stanthorpe’i linna elanik Tom Hehlen.