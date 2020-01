Austraalia põlengud võivad solkida ilmastiku kogu maailmas

Muud põlengutekkelised ilmastikunähtused võivad kaasa tuua laialdasi, mõnikord märksa hiljem avalduvaid mõjusid. Austraalia võsapõlengud on atmosfääri paisanud tohutu hulga süsinikdioksiidi, aerosoole, tahma, peeneteralist reostust ja kasvuhoonegaase, mis ei täida enam mitte ainult Austraalia taevast, vaid küündivad ka Uus-Meremaale ja Lõuna-Ameerikasse.

Tõenäoliselt on just need põlengu-emissioonid täitnud Uus-Meremaa taeva viimastel päevadel täheldatud kummalise kumaga.

Teadlaste hinnangul võib metsapõlengute arvele kanda u 5%–10% kogu maailma süsinikdioksiidi-emissioonidest aastas. Neil toksilistel gaasidel on globaalsete temperatuuridega keeruline vastastikune suhe.

Mõned aerosoolsed ained võivad atmosfääri peegeldavamaks ja päikesevalgust takistavamaks muuta ning seega ilmastikku ajutiselt jahutada, teised emissioonid nagu must süsinik aga neelavad soojust endasse, tuues sel moel kaasa atmosfääri soojenemise.

Suurpõlengutest pärinev suits võib liikuda tuhandete kilomeetrite taha ja kergitada õhusaaste-näitajaid ka üsna kaugetes riikides. 2017. aastal Kanadas möllanud metsatulekahjud tõid kaasa aerosoolide tiheduse hüppelise kasvu tuhandete kilomeetrite kaugusel Euroopas.

Samal ajal annavad sellised põlengud nagu praegu Austraalias möllav tulekahju suure panuse laialdasse õhureostusse, mis seab ohtu miljonite inimeste heaolu kogu maailmas.

Tuul võib kanda suitsu ka nt Põhjapoolusele, Alaskasse ja Gröönimaale, kuhu jõudnud tahm võib kiirendada nii mandrijää kui ka liustike sulamist.

Möödunud nädalal tõi ilmamuutus Austraaliasse vihma, mis kustutas osa tulekolletest ning pakkus veidi leevendust tuletõrjujatele ja evakueerituile. Paraku ei vähenda ka ägedad sademed ja jahedam temperatuur võsapõlengute ohtu. 13. jaanuari seisuga lõõmab Austraalias ikka veel sadu tulekahjusid.