VIDEO | Vene kanderaketti tabas stardi järel välk

Zvezda avaldas raketi stardist video, milles on näha, kuidas umbes kümme sekundit pärast starti sähvib pilvedes välk just selles kohas, kus oli enne näha Sojuzi, vahendab Interfax.

Interfaxi allikad raketi- ja kosmosevaldkonnas kinnitasid, et raketti tabas välk, aga see ei seganud kuidagi satelliidi orbiidile viimist.

„Kõik süsteemid töötasid tavapäraselt, mingeid probleeme ei olnud,” ütles allikas Interfaxile.

Hiljem kinnitas kosmodroomi ülem, kindralmajor Nikolai Nestetšuk välgutabamust ja märkis, et sellest hoolimata toimus start probleemideta. „Ilm ei ole meie jaoks takistus, me oleme iga ilma väed. See on veel kord tõestus selle kohta, et välk ei saa meie rakett- ja kosmoserelvi kahjustada,” ütles Nestetšuk.