VIDEO | SpaceX-i kapsel nelja astronaudiga põkkus rahvusvahelise kosmosejaamaga

Tegemist on SpaceX-i teise mehitatud missiooniga, aga esimese korraga, kui Elon Muski ettevõte viis meeskonna ISS-i täielikuks pooleaastaseks kohalviibimiseks. Kahe piloodi katselennumissioon varem sel aastal kestis kaks kuud, vahendab Associated Press.

Kolm USA ja üks Jaapani astronaut jäävad orbiidil tiirlevasse laborisse, kuni neile saabuvad asendajad järgmise Dragoniga aprillis. NASA jaoks hakkavadki nüüd astronaute ISS-i vahet transportima SpaceX ja edaspidi ka Boeing.

Komandör Mike Hopkins ja tema meeskond – Victor Glover, Shannon Walker ja Soichi Noguchi – ühinesid ISS-is kahe venelase ja ühe ameeriklasega, kes lendasid sinna eelmisel kuul Kasahstani Baikonuri kosmodroomilt. Glover on esimene mustanahaline ameeriklane, kes pikaks perioodiks jaama jääb.

Meeskond nimetas oma kapsli Resilience’iks („sitkus, vastupidavus”), et anda kogu maailmale eriliselt keerulisel aastal lootust. Eile näitasid nad maailmale oma kapslit, kus võis näha puutetundlikke ekraane, ladustamisalasid ja nullgravitatsiooniindikaatorit, milleks on väike plüüsist Baby Yoda.

Walkeri sõnul oli neil olemine veidi kitsam kui kahel astronaudil katselennul.

Musk ise pidi pühapäevast starti eemalt jälgima, sest kirjutas Twitteris, et tal on kõige tõenäolisemalt viirus. Kohal oli siiski SpaceX-i president Gwynne Shotwell, kes kinnitas ajakirjanikele, et Musk oli ikkagi kogu sündmusega vägagi seotud, kuigi kaugelt.

Enne põkkumist saatis Dragoni meeskond Maale vaateid Uus-Meremaale ja sinisele Vaiksele ookeanile.

„Vaade on imeline,” teatas lennukontroll SpaceX-i peakorterist California osariigist Hawthorne’ist.

„Vaade on imeline ka siit ülevalt,” vastas Hopkins.