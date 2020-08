VIDEO | SpaceX-i kapsel Dragon tõi kaks NASA astronauti edukalt Maale tagasi

Tegemist oli esimese USA vette maandumisega pärast Apollo juhtimismoodulit 45 aastat tagasi, vahendab BBC News.

Hurley ja Behnkeni kapsel puudutas veepinda umbes kell 14.48 kohaliku aja järgi.

Dragonile lähenesid huviliste kaatrid, aga neil paluti lahkuda, sest kapsel sisaldab ohtlikke kemikaale.

NASA administraatori Jim Bridenstine’i sõnul ei olnud see hea, sest õhus on lämmastiktetroksiidi, ning edaspidi tuleb inimesi hoiatada, et nad kosmoselaevale väga lähedale ei läheks.

Meeskonna missiooni edukas lõpp alustab USA kosmoseagentuuri jaoks uut ajastut. Kogu inimeste transport Maa orbiidile ostetakse edaspidi eraettevõtetelt nagu SpaceX.

NASA teatel säästab teenuse sisseostmine sel viisil miljardeid dollareid, mida saab kasutada astronautide Kuule ja hiljem Marsile viimiseks.

Kapsel Dragon startis Rahvusvahelise Kosmosejaama (ISS) suunas mai lõpus kanderaketi Falcon 9 abil, mis on samuti SpaceX-i toodang.

Hurley ja Behnkeni missioon oli astronautide „taksoteenuse” demonstratsioon. Elon Muski omanduses olev SpaceX loodab seda teenust nüüd NASA-le regulaarselt müüma hakata.

Meeskonna kapslit Starline arendab ka Boeing, aga selle kasutuselevõttu on edasi lükanud tarkvaraprobleemid.

Kapsel Dragon läbib hoolduse ja peaks uuesti kosmosesse saadetama järgmisel aastal.