VIDEO | Jaapani kosmosesond maandus proovide võtmiseks asteroidil

Kosmoseaparaadi maandumine 900-meetrise läbimõõduga asteroidile Ryugu lükati oktoobris edasi, sest maandumiskoha leidmine asteroidi ebatasasel pinnal osutus keeruliseks, vahendab Reuters.

Jaapani kosmoseagentuur JAXA teatas täna, et Hayabusa 2 tulistas Ryugu pinnale väikese seadme, et koguda osakesi, mis loodetakse analüüsimiseks Maale tuua.

„Me võisime tekitada edasilükkamise tõttu muret, aga me viisime viimase nelja kuu jooksul oma plaani veatult ellu, et viia see eduka maandumiseni,” ütles projekti juht Yuichi Tsuda pressikonverentsil. „See maandus parimates tingimustes stsenaariumide hulgas, mida me ette nägime.”

Tegemist on teise Jaapani kosmoseaparaadiga, mis asteroidile maandub. 2005. aastal maandus esimene Hayabusa Maa-lähedasele asteroidile Itokawa. Esimest korda toodi siis ka asteroiditolmu Maale, kuigi mitte nii palju, kui loodeti.

Arvatakse, et asteroidid moodustusid päikesesüsteemi koidikul, ja teadlaste sõnul võib Ryugu sisaldada orgaanilist ainet, mis on võinud kaasa aidata elu tekkele Maal.

JAXA plaani järgi peaks Hayabusa 2 Ryugult õhku tõusma ja tagasi maanduma kuni kolm korda. Sond startis 2014. aasta detsembris ja peaks Maale naasma 2020. aasta lõpus.