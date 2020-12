VIDEO | Hiina kosmosekapsel naasis koos Kuult võetud kivimiproovidega Maale

Sondi Chang’e 5 kapsel maandus Greenwichi aja järgi kell 18 Sise-Mongoolia Siziwangi maakonnas, teatas Hiina riiklik kosmoseadministratsioon, vahendab Associated Press.

Kapsel oli varem eraldunud orbiidimoodulist, läbinud atmosfääri ja pidurdanud langevarjude abil. Kapsel ja selles olevad proovid lennutati kosmoseadministratsiooni linnakusse Pekingis, et alustada kapsli avamise ja proovide analüüsi protsessi.

Missiooniga saavutati Hiina Kuu-uurimise programmis mitmeid asju esmakordselt: võeti proove, toimus kosmoseaparaadi start Kuu pinnalt ja selle põkkumine orbiidimooduliga, et proovid Maale tuua.

„Meie riigi kõige keerukama ja tehniliselt murdelise kosmosemissioonina on Chang’e 5 saavutanud mitmeid tehnilisi läbimurdeid ... ja tähendab märgilist saavutust,” teatas Hiina kosmoseadministratsioon.

Kaks Chang’e neljast moodulist maandusid Kuu pinnale 1. detsembril ning kogusid pinnalt ja kahe meetri sügavusele puurides umbes kaks kilogrammi proove. Proovid suleti konteinerisse, mis viidi tagasi orbiidile ja toodi sealt maandumismooduliga Maale.

Hiina president Xi Jinping nimetas seda oma avalduses suursaavutuseks, mis märkis Hiina kosmosevaldkonna jaoks suurt sammu edasi. Xi väljendas lootust, et missioonil osalenud jätkavad panustamist, et muuta Hiina võimsaks kosmoseriigiks.

Kivimiproove toodi Kuult Maale esimest korda pärast Nõukogude Liidu Luna 24 missiooni 1976. aastal.

Arvatakse, et värsked proovid on miljardeid aastaid nooremad kui varem USA ja Nõukogude Liidu Maale toodud, mis annab uusi andmeid Kuu ja muude päikesesüsteemi taevakehade ajaloo kohta. Proovid on pärit Kuu Tormide ookeani piirkonnast, koha lähedalt, mida nimetatakse Mons Rumkeriks, mis arvatakse kunagi olevat olnud vulkaaniline.

Chang’e 5 missioon algas stardiga Hainani saarelt 24. novembril ja näib olevat kogu tehnilisele keerukusele vaatamata kulgenud tõrgeteta.

Tegemist oli Hiina kolmanda Kuule maandumisega, aga esimest korda starditi sealt uuesti ka tagasi.

Hiina kosmoseprogrammi välja öeldud eesmärk on ka inimeste Kuule viimine ja võib-olla ka alalise baasi loomine.