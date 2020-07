Maast möödub täna „potentsiaalselt ohtlik” asteroid

NASA sõnul on asteroid 170 meetrit pikk ja jõuab Maast 0,034 astronoomilise ühiku (5 086 328 kilomeetri) kaugusele.

„Potentsiaalselt ohtlikud asteroidid (PHA) määratletakse praegu parameetrite põhjal, mis mõõdavad asteroidi potentsiaali läheneda ähvardavalt Maale. Täpsemalt, kõiki asteroide, mille minimaalne orbiidi kokkupuutepunkti distants (MOID) on 0,05 astronoomilist ühikut või vähem, peetakse PHA-deks,” teatas NASA.

NASA teatas ka, et kuigi asteroid klassifitseeritakse PHA-ks, et tähenda see, et ta tingimata Maaga kokku põrkaks.

„See tähendab ainult sellise ohu võimalust. Jälgides neid PHA-sid ja uuendades nende orbiite, kui uued vaatlusandmed kättesaadavaks muutuvad, saame me paremini ennustada lähenemise statistikat ja nii nende Maaga kokkupõrkamise ohtu,” teatas NASA.

Sel kuul möödub Maast veel kolm asteroidi: 2020 MX3 29. juulil ning 2018 PY7 ja 2007 RF1 31. juulil.