India Kuu-raketi start lükati tehnilistel põhjustel edasi

India loodab, et 150 miljonit dollarit maksev Chandrayaan-2 on esimene kosmoseaparaat, mis maandub Kuu lõunapoolusel, vahendab BBC News.

Missioon keskendub muu hulgas Kuu pinnale, vee ja mineraalide otsingutele ning kuuvärinate mõõtmisele.

Kui missiooni saadab edu, on India neljas riik, kes teeb pehme maandumise Kuu pinnale. Seni on see õnnestunud vaid USA-l, Hiinal ja endisel Nõukogude Liidul.

India kosmoseprogrammi eestkõneleja on olnud peaminister Narendra Modi, aga kriitikud tahaksid, et sellele eelistataks vaesuse vastu võitlemist riigis.

India Kosmoseuuringute Organisatsiooni (ISRO) juht K Sivan ütles, et tegemist on agentuuri seni kõige keerulisema missiooniga.

Maandur ja kulgur pidid maanduma Kuu lõunapooluse lähedal septembri alguses. Varem pole selles piirkonnas keegi käinud.