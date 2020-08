GRAAFIK | SpaceX-i kapsli Crew Dragon veatu missioon avas uue ajastu USA kosmoselendudes

Astronaudid Doug Hurley ja Bob Behnken naasid Rahvusvahelisest Kosmosejaamast (ISS) 2. augustil, mis viis lõpule SpaceX-i Crew Dragoni transpordisüsteemi esimese mehitatud katselennu.

Nende start Floridas asuvast Kennedy kosmosekeskusest 30. mail raketi Falcon 9 abil oli esimene kord, kui NASA astronaudid on saadetud USA pinnalt orbiidile pärast kosmosesüstiku viimast lendu 2011. aastal. Vahepeal on NASA pidanud küüditeenust tellima Venemaalt. Ühtlasi on SpaceX esimene eraettevõte, mis on inimese orbiidile viinud. Seni on seda suutnud vaid riigid.

Esimene osa katsetusest, start ja põkkumine ISS-iga, kulges veatult. Teine faas hõlmas ISS-ist eraldumist, orbiidilt lahkumist, atmosfääri sisenemist, langevarjude abil Mehhiko lahte maandumist ning meeskonna ja kapsli veest välja toomist.

NASA kasutab selle lennu andmeid kinnitamiseks, et Crew Dragon on valmis rutiinseteks lendudeks ISS-i. Järgmine Crew Dragoni missioon peaks orbiidile viima neli astronauti – kolm NASA-st ja ühe Jaapani kosmoseagentuurist JAXA.