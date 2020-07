FOTOD | Kulgur Perseverance asus täna teele Marsilt elu otsima

Plaanis on koguda kivimite ja pinnaseproove, et need hiljem Maale tuua, vahendab BBC News.

Rakett startis Canaverali neemelt kohaliku aja järgi kell 7.50.

Foto: JOE SKIPPER, REUTERS

Lend Marsile võtab seitse kuud. Perseverance’i sihtkoht Marsil on enam kui 40-kilomeetrise läbimõõduga ekvaatorilähedane Jezero kraater. Satelliidipildid viitavad sellele, et kraatris oli miljardeid aastaid tagasi järv.

Teadlaste sõnul on olemas suur võimalus, et selles keskkonnas moodustunud kivimid on säilitanud tõendid mikroobide tegevuse kohta minevikus, kui seda on Marsil toimunud.

Perseverance veedab Marsil vähemalt ühe Marsi aasta, mis vastab umbes kahele Maa aastale.

Erinevalt eelmistest NASA Marsile saadetud kulguritest on uus aparaat varustatud nii, et see suudab elu tuvastada otseselt, kas siis praeguses või fossiilide vormis.

Igasugustel tõenditel, mida Perseverance avastada võib, on aga kindlasti kahtlejaid, mistõttu tahavad teadlased võimaliku avastatu Maale tuua, et seda põhjalikumalt analüüsida.

Kulgur pakib kõige huvitavamad kivimileiud väikestesse torudesse. Need on kavas ära tuua tulevaste lendudega sel aastakümnel.

Perseverance’il on kaasas ka väike helikopter Ingenuity, mille eesmärk on lihtsalt tõestada, et lennumasinad suudavad Marsi hõredas õhus lennata.

1,8-kilone Ingenuity ilmub Perseverance’i kõhust välja siis, kui leitakse sobiv koht selle lennukatsetusteks.

Ingenuity kaks vastassuunas pöörlevat rootorit peavad pöörlema äärmiselt kiiresti, et õhku tõusta.

30-päevase perioodi jooksul on plaanis viis lendu ning igal korral tahetakse tõusta kõrgemale ja jõuda Perseverance’ist kaugemale.

Foto: NASA/Cover Images

Jezero kraater on nimetatud linna järgi Bosnias ja Hertsegoviinas. Nimi tähendab „järv”.

500 meetrit sügavasse kaussi voolas kunagi läänest tohutul hulgal vett, mis selle põhja täitis. Vee sisenemiskohale kogunesid isegi setted ja tekkis delta. Perseverance püüab maanduda selle juurde.

Foto: HANDOUT, AFP

Jezero kraatris on mitmeid kivimitüüpe, sealhulgas savisid ja karbonaate, millel on potentsiaal säilitada sedatüüpi orgaanilisi molekule, mis võivad viidata elu kunagisele olemasolule.