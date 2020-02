Ameeriklaste kosmosejõud mures: venelased ajavad nende satelliite taga

Eelmise aasta 20. detsembril loodud Ameerika Ühendriikide kosmosejõud on esimesi tegusid tegemas - nimelt jälgivad nad usinalt kaht venelaste satelliiti.

Vägede kosmoseoperatsioonide osakonna ülem kindral John Raymond ütles ajakirjale Time, et olukord on pinev - venelaste satelliidid on nende omast vaid umbes 160 kilomeetri kaugusel, mis kosmose mõistes on väga väike vahemaa. "Meie hinnangul on selline käitumine ebatavaline ja häiriv," ütles Raymond viidates, et see võib viia ohtlike olukordadeni.

Üldse on venelaste eelmise aasta novembris orbiidile saadetud satelliit huvitav. Esmalt saadeti orbiidile vaid üks satelliit, mis siis juba kosmoses olles teise "sünnitas". Vene allikad viitavad, et selliste katsetuste eesmärgiks on kontrollida riigi satelliitide tehnilist taset. Raymond aga võrdleb olukorda matrjoškadega.

Ameeriklased on venelastelt ka diplomaatiliste kanalite kaudu tegudele selgitust küsinud, kuid siiani ei ole seda saadud. Kindral Raymondi sõnul on tõenäoliselt tegemist jälgimissatelliitidega. "Igal pool mujal peale kosmose peaksime sellist tegevust ähvardavaks käitumiseks," ütles ta, viidates kosmose omapärasele seisundile - Maa-väline ruum pole kellegi oma ja seal käitumine on üpris lõdvalt reguleeritud.