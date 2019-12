Venemaalt lähtuv veebikampaania mõjutab tõsiselt Ühendkuningriigi valimisi

Probleemsest dokumendist on saanud nüüd üks debati põhivaidluskohti - Corbyn väidab, et dokumendist lähtub, et Ühendkuningriigi riiklik tervishoiusüsteem NHS on müügiks, ehk USA-Ühendkuningriigi kaubandusleppe raames kaalutakse selle erastamist. Corbyni sõnul muudaks see nii ravimid kallimaks kui ka tervishoiuteenused tasuliseks. Ühendkuningriigi peaminister Boris Johnson on kõik lekkega seonduvad väited tagasi lükanud. Praeguseks on küsimus kujunenud viimaste debattide üheks oluliseks teemaks.

Turvauurijate, korrakaitseorganite ja sotsiaalmeediarakenduste koostöös on käesolevat kampaaniat seostatud sarnase kampaaniaga Facebookis, mille esimesed jäljed avastati keskkonnas selle aasta alguses ning mille kohta leiti veelgi enam tõendeid maikuus. Atlantic Councili nimeline mõttekoda ristis kampaania Nõukogude Liidu aegse desinformatsioonikampaania järgi Secondary Infektioniks. Spetsialistide sõnul ongi selliste kampaaniate peamiseks eesmärgiks inimeste vahele kiilu lüüa ning tekitada polariseerumist. Ühendkuningriigi näitel on seekordne kampaania olnud edukas.

Redditi sõnul postitas dokumendid alafoorumisse esmalt üks kasutaja ning mõne aja jooksul postitati need sinna taas, ent juba teise kasutaja poolt, samuti postitati neid ka teistesse alafoorumitesse. Lisaks leiti platvormi esindajate sõnul jälgi sellest, et kasutajate võrgustik tegeles häältemanipulatsiooniga täpselt sarnaselt nagu Facebookis toimunud infooperatsioonide puhul.

Praeguseks on alamfoorum küll arhiveeritud, kuid see on jäetud kõikidele huvilistele avatuks, et soovi korral saaks vaadata, milline üks desinformeerimiskampaania sotsiaalmeedias välja näeb. Täpselt keelu saanud postitajate nimekirja saab vaadata Redditi lehel, kampaania avastamisest teada andval lehel.