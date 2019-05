USA hoiatab andmeid varastavate Hiina droonide eest

Ministeeriumi küberjulgeoleku ja infrastruktuurijulgeoleku agentuur teatas, et droonid on potentsiaalne risk organisatsioonide informatsioonile. Tooted sisaldavad komponente, mis võivad ohtu seada andmed ja jagada informatsiooni serverisse, millesse on ligipääs mujalt, hoiatas agentuur.

CNN-i teatel ei nimetata ühtki konkreetset tootjat, aga ligi 80% USA-s ja Kanadas kasutatavatest droonidest on pärit ettevõttelt DJI, mille peakorter on Hiinas Shenzhenis, selgub ühest valdkonna analüüsist. USA õiguskaitseorganid ja infrastruktuurioperaatorid on viimastel aastatel üha rohkem droone kasutama hakanud.

„Ühendriikide valitsusel on tõsine mure igasuguste tehnoloogiatoodete pärast, mis viivad Ameerika andmeid autoritaarse riigi territooriumile, mis võimaldab luureteenistustele takistusteta ligipääsu nendele andmetele või kuritarvitab muul viisil seda ligipääsu,” öeldakse hoiatuses. „See mure käib sama palju teatud Hiinas toodetud (mehitamata lennumasinate süsteemidega) seotud seadmete kohta, mis on võimelised koguma ja üle kandma potentsiaalselt paljastavaid andmeid nende tegevuse ning neid opereerivate isikute ja organisatsioonide kohta, sest Hiina on kehtestanud ebatavaliselt karmid kohustused oma kodanikele, et toetada riikliku julgeolekuga seotud tegevust.”