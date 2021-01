Üllatus: AMD tõusis juhtivaks arvutiprotsessorite tootjaks

Kuigi seni juhtis selgelt Intel, juhtus nüüd esmakordselt peale 2006. aasta algust, et AMD jõudis oma suurele rivaalile kannale ja sööstis pooleteiseaastase spurdi järel isegi esimeseks.

Tehnoloogia jõudluse hindamise ja konsultatsioonifirma PassMark Software andmetel on hetkel AMD turuosa desktop'pide ehk tavaliste töölaua-arvutite protsessorite turul 50,3% ja Inteli oma 49,7%.

AMD hakkas Intelile selgelt järele jõudma 2019. aasta teisel poolel, mis kulmineerus nüüd kõnealuses sektoris juhtivale kohale jõudmisega.

See ei tähenda, et Intel oleks tingimata halvas seisus ega võiks taas esikohta tagasi krahmata. Aga juhtunu on siiski harukordne ja üllatusena võrreldav sellega, kui Apple suurimate telefonitootjate esikolmikust välja langes.

AMD võit on pigem märgiline kui turgu reaalselt mõjutav. Intel hoiab endiselt selget ja suurt edumaad keskprotsessorite osas üldiselt (60,7% vs AMD 39,3%), sülearvutite keskprotsessorite vallas (81% vs AMD 19%) ja eriti serverivallas (99,3% vs AMD 0,7%).

Aga tore siiski, et ka väiksem tootja võib Inteli poolt aastaid domineeritud-monopoleeritud territooriumil kaugele jõuda ja Koljatile endale kinda heita. Konkurentsi puudumine lämmatab nii turgu kui ka sunnib tarbijale teatud valikuid peale, mida ta muidu ehk ei teeks.

