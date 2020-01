Saudi Araabia kroonprints lasi Amazoni bossi telefoni häkkida ja sealt infot varastada

Häkkimine toimus 1. mail 2018; Bezos ja Salman vestlesid "pealtnäha sõbralikult" suhtlusrakenduse WhatsApp teel. Kroonprintsi kontolt saabus tehnoloogiagurule pahavaraga nakatatud fail – Guardiani osutusel suure tõenäosusega video.

Järgnevate tundide jooksul laaditi Bezose telefonist alla suur kogus andmeid, mille sisu on The Guardianile teadmata.

Bezosi telefoni häkkimine Salmani käsilaste poolt võib seletada, et kuidas USA kõmuleht National Enquirer sai materjali üheksa kuud hiljem Bezosi eraelust detailse loo avamiseks.

See võib tekitada ka uusi küsimusi selle kohta, et mida Salman ja ta siseringi kuulujad ikkagi tegid enne ajakirjanik Jamal Khashoggi mõrva 2018. aasta oktoobris. Viimane töötas USA mõjukas päevalehes The Washington Post, mis kuulub aastaid Bezosi holding-firmale.

Digikriminalistid hakkasid Bezosi telefoni häkkimist uurima pärast National Enquireri artikli ilmumist 2019. a jaanuaris. Kõmulehe esindajad nimetasid oma allikana hoopis Bezosi tollase tüdruksõbra võõrandunud venda, aga edasine uurimine asetas kahtluse siiski bin Salmanile.

Salman hakkas enne Bezosit paljastava kõmuloo ilmumist lähemalt suhtlema ka David Peckeriga, kes on kõrgel kohal National Enquirerit käigus hoidvas firmas.

Saudi Araabia-poolsed asjatundjad usuvad, et Salman ründas Bezosit, kuna talle ei meeldinud The Washington Postis avaldatud lood Saudi Araabiast, ja et Bezos ajalehe omanik on.

Mida võiks sellest kõigest arvata USA president Donald Trump ja ta väimees Jared Kushner? Nende suhted Salmaniga ei jahenenud ka siis, kui USA luure teatas, et neil on põhjust uskuda, et kroonprints tõesti tellis Khashoggi mõrvamise.

Bezos esialgu kogu juhtumit ei kommenteeri, tema esindaja kinnitab ainult, et mees teeb uurijatega koostööd.