Samsung teeb mobiilimaksele lisaks pangakaardi

Samsung Pay mobiilimaksed saavad algavla suvel lisaks "innovatiivse" pangakaardi ja sellega seotud rahahalduskonto. Partner on idufirma SoFi. Rohkem infot Lõuna-Korea tehnoloogiahiid veel ei jaga.

See on Samsungilt ootuspärane käik, sest suuremad konkurendid on kõik sama rongi peale hüpanud.

Apple pakub krediitkaarti juba möödunud aastast, Huawei oma on töös ja kuulu järgi on pangakaardi-projekt ka Google'il. Praegu mitte midagi teha oleks vale, kui sellised asjad peaksid edu nautima.

Teine asi on loomulikult koroonakriis, mille tagajärjel mobiilimüük on (esialgu) tublisti langenud. Maksesüsteem ja -kaart annavad Samsungi mobiiliosakonnale võimaluse lisaraha teenida.

Samsung Pay maksesüsteem läks käiku 2015. a augustis ja Balti riikides seda seni ei pakuta. Üldse on see kasutusel ainult 27 riigis – Eestile lähimad on Venemaa ja Rootsi –, uusimana lisandus tänavu Kasahstan.