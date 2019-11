Raport: e-riigiga on mitu olulist probleemi

Aruande üks keskseid mõtteid on see, et me ei tohiks loorberitele puhkama jääda. Maailmas on Eesti e-riigina küll hästi tuntud, kuid uued arendused on aeglased ja seetõttu oleme vajumas pigem keskmike hulka.

"Peame aru saama, et kuigi e-riik aitab meid paljuski efektiivsema ja odavama halduse poole, on tarvis seda ka ülal pidada, mis tähendab järjest suuremaid kulusid, mida aga ei märgata või ei taheta teha," kommenteeris riigikontrolör Janar Holm.

Holmi sõnul tulid sarnased probleemid välja ka raportit koostades riigiasutuste IT juhtidega suheldes. Öeldi, et uuteks arendusteks on raha saada lihtsam ning olemasolevate süsteemide arendamiseks ja toimivana hoidmiseks keerulisem. Samuti on suur probleem sõltuvus EL-i rahadest, mille osakaal lähiajal kukkumas on.

"Riigikontroll lähtub põhimõttest, et Eesti peab olema isemajandav. Kui IT-süsteemide loomiseks saab kasutada Euroopa Liidu tõukefondide raha ja ülalpidamiseks mitte, siis sealt algavadki raskused," sõnas riigikontrolör

Asutuste IT-ekspertide hinnangul peaks arenduskulud olema viiendik arenduste maksumusest. Projektid, millele piisavat eelarvet ette pole nähtud, võivad aga e-riigi missiooni edasi kandmisel hoopis koormavaks muutuda ja asjaajamist isegi aeglasemaks teha.

Keegi ei tea, palju e-riik maksma läheb

Rahastuse kohapealt toodi välja veel üks oluline murekoht. Kellelgi pole head aimu, kui palju erinevaid e-süsteeme Eestis üldse on ja kui palju e-riigi arendus meile seega maksma on läinud ning kui palju see veel tulevikus raha nõuab.