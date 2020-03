Mis vahe on 300- ja 800eurosel arvutil?

Eesti suurimal ja kogenuimal sülearvutite kauplusel Laptopid.ee on põhjust tähistada, sest väikesest korterist alguse saanud poekene on 15 aasta jooksul kasvanud suureks firmaks, mis müüb aastas tuhandeid sülearvuteid, figureerib paljudes edetabelites ning avas mõni aasta tagasi Tallinna tuiksoonel, aadressil Tartu mnt 83, suure sülearvutite esindussalongi.

E-poel www.laptopid.ee tasub lähiajal silma peal hoida, sest 15. sünnipäeva puhul käivitus märtsis kampaania, kus sülearvuteid pakutakse eriti soodsate hindadega.

Ettevõttel on mugav veebipood ja pindalalt ning kaubavalikult Eesti suurim arvutikauplus, kus on letil tutvumiseks väljas üle 200 arvutimudeli. “E-poodide probleem seisneb selles, et ostja ei näe tegelikult kunagi, mida tellib. Kohapeale minnes saab momentaanselt aru, mis vahe on näiteks 300eurosel ja 800eurosel sülearvutil.” Ettevõtte asutaja Virgo Rikk selgitab, miks tasub arvutipoodi minna.

Miks tasub äriklassi rüperaali koduarvutile eelistada?

Mida tasub seejuures tähele panna? Vaid kolmsada eurot maksev sülearvuti pakub tavaliselt aeglasemat Intel Pentiumi või odavat AMD protsessorit, keskpärast akut ja klõbisevat plastklaviatuuri. Suurim vahe 800eurose äriklassi seadmega võrreldes tuleb sisse aga korpuse ehituskvaliteedis: odavamad arvutid on ehitatud plastraamile, kallimad aga tugevale magneesiumraamile.

Vahel jääb netist brošüüri lugedes silma, et odavam ja kallim arvuti jagavad sarnaseid spetsifikatsioone. “Sel juhul võib loomulikult küsida, mille eest ma siis maksan?” nendib Rikk. Seetõttu ongi internetis arvutitel raskem vahet teha. Laptopid.ee kauplus on väga suur, tänu sellele on kohapeal arvuteid võrrelda ja valida väga lihtne.

“Pannes kõrvuti näiteks eelnimetatud sarnaste näitajatega rüperaalid, märkab klient kohe ehituskvaliteedi ja rafineerituse erinevust,” sõnab Rikk. Näiteks on odavama toote ekraan tuhmim, korpus paindub läbi ja klahvid kõlbisevad tarbetult valjult, seevastu on äriklassi arvutil erk mattekraan ja see töötab hiirvaikselt. Vahet on tunda juba korpust puudutades.

Kauplus ongi spetsialiseerunud peamiselt äriklassi arvutitele. Need raalid on mõeldud eelkõige firmadele, kes ei saa lubada oma töös arvuti remondi ajaks pause. Seetõttu on paigutatud oma tootearendusse suuremaid summasid kui näiteks koduarvutitesse. Sellistes seadmetes on kasutusel kõvemad materjalid, vastupidavamad plastikud-kummid ning vaiksed ja mugavad klaviatuurid. Peale võimsama sisu on äriklassi arvutitel alati ka tugevdatud korpus ning mattekraan.

Riki sõnul hoiavad sellised arvutid ka järelturul paremat hinda, erinevalt koduarvutitest, mille eluiga on parimal juhul 2-3 aastat.

Äriklassi arvutite vastupidavuses saab veenduda ka kaupluses kohapeal. Laptopid.ee poes on peale uute arvutite pakkumisel kasutatud rüperaalid, kusjuures kõik kasutatud arvutid saavad kaasa vähemalt aastase, tihti isegi kaheaastase garantii.

Kasutatud äriklassi seadmeid ostetakse tavaliselt hulgi välismaa firmade käest, kes kasutavad neid sülearvutite dokkide küljes ning sedagi vaid mõne aasta. Tänu sellele on müügis olevad arvutid peaaegu uueväärsed, ilma eriliste kulumisjälgede ja vigadeta. “Muidugi saab osta järelturult ka eraisiku käest, ent siis ei garanteeri keegi vigadeta tööd ega hilisemat remonti,” arutleb Rikk.

Kuidas kõikide nende uute ja kasutatud mudelite seast aga just endale sobiv üles leida? Appi tulevad professionaalid. “Paljud meie töötajad on pärit firma asutamisajast, neil on üle kümne aasta pikkune kogemus ja huvi arvutite vallas,” sõnas Rikk rõõmsalt. Töötajad tunnevad iga arvuti olemust, teavad, kuidas tehnikat kasutada ning teavad sülearvutite hingeelust kõike. Rikk lisab, et nad proovivad alati käia ka tehnikamessidel, proovida uusi arvuteid ja seeläbi tehnika viimase sõnaga kursis olla.





Ostueelset kodutööd saab teha väga põhjalikult

Kuigi parim on enne arvuti ostu nendega poes tutvuda, aitab õiget seadet välja valida ka Laptopid.ee nutikas e-pood. Sobiva toote leidmiseks on abiks mitu filtrit, näiteks saab valida nii videotöötluseks sobivaid sülearvuteid kui ka mänguriarvuteid.

Teine põnev erilahendus on protsessorite ja videokaartide kiiruse test, mis lubab ostjal võrrelda protsessorite võimekust. “Võib juhtuda, et vana i5 on tihtipeale kiirem, kui uuem i7,” ütleb Rikk ning lisab, et seda võimalust kasutavad kliendid lehel tihti.

Sülearvutid on siin, et jääda

“Praegu on käimas sülearvutite võidukäik,” ütleb Rikk. Tänapäeval võidab korralik äriklassi laptop tänu oma mobiilsusele, kiirusele ja hinna hoidmisele lauaarvutit. “Kolm aastat vana äriklassi rüperaal maksab ikka veel head raha, ent kolm aastat vana lauaarvuti tõenäoliselt mitte,” ütleb Rikk.

Seega, kui uue sülearvuti ost ees, tasub tutvuda Laptopid.ee tootevalikuga. Ettevõte pakub järelmaksuvõimalust nii firmadele kui ka eraisikutele. Igas kuus tabab müügis olevat kaupa ka Megahinna sooduskampaania, mis toob endaga kaasa parimaid turuhindu. Riki sõnul pakub kauplus ka võimalust seadmeid veelgi paremaks muuta, näiteks lisada RAM mälu või suurendada SSD kõvaketta suurust.

Laptopid.ee kauplus asub Tallinnas Tartu mnt 83, on hõlpsasti ligipääsetav nii autodele kui ka ühissõidukiga tulijatele. Kes aga soovib interneti kaudu osta, see teadku, et www.laptopid.ee pood saadab kiirelt ja tasuta sülearvuti kogu Eestis kohale ja kui arvuti mingil põhjusel ei sobi, siis kehtib ka 14 päevane tagastusõigus.