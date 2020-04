"Levitab koroonat!": vandenõulembesed lõhuvad Hollandis 5G mobiilimaste

Forte kirjutas 5. aprillil, kuidas vandenõuteoreetikud ründasid Ühendkuningriigis mobiilimaste, sest kahtlustavad uue põlvkonna mobiilsidet (5G) koroonaviiruse levitamises.

Nüüd on sarnane "kodanikuaktivism" pead tõstnud Hollandis, kus rünnati ainuüksi viimase nädala jooksul nelja mobiilimasti, eesmärgiga need põlema panna või üldse töökorrast välja lüüa.

Hollandis on 5G-vastased protestijad pead tõstnud juba alates möödunud aastast – ajast, kui 5G-võrkude loomise plaanid avalikuks said –, aga nüüd siis on sõnadest saanud vägivaldsed teod.

Olgu 5G mõjudega tervisele, kuidas on (nagu öeldud, pole seni leitud objektiivseid tõendeid selle kahjulikkuse kohta), mobiilimastide ründamine kahjustab ka ühiskonna üldist massikommunikatsioonivõimekust, mis on eriti tähtis praeguse eriolukorra ajal.