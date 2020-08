Koroonapandeemia räsib majandust – suured tehnoloogiafirmad saavad pigem hoogu juurde

Maailmnne kriis? Tehnoloogiahiiud avaldavad ridamisi tegevusaruandeid, mis näitavad seisu soodsas valguses.

Facebook

Ajalugu on näidanud, et Facebook on liiga suureks kasvanud, et mingi olukord või skandaal neile kõva paugu paneks.

Tänavuse aasta teine veerand kinnitab seda taas: firma reklaamikäive oli 18,3 miljardit USA dollarit (15,55 miljardit eurot), mis ületab sama perioodi eelmisel aastal enam kui 10% võrra.

Facebook teatas veel käibe kasvamisest 10% võrra juuli kolme esimese nädala jooksul.

Tasub meenutada, et juunis hakkas Facebooki jaoks see karm aeg, kus paljud firmad ja ühendused (kokku hetkel ligi 1120) teatasid, et kuna Facebookis levib jõudsasti vihakõne, siis nad enam sealt ajutiselt reklaami ei osta. Paljudel juhtudel kuni aasta lõpuni.

Aasta lõpp on veel kaugelt, nii et vara üldistusi teha, aga seniseid tulemusi vaadates "suure boikoti" esimene kuu FB elu küll märgatavalt kibedamaks ei muutnud.

See pole ka tingimata ime, sest suurema osa Facebookis reklaamiostjatest on väikesed ettevõtted üle maailma, mitte Coca-Cola ja Starbucksi sarnased hiiglased, kes lootsid sellise sammuga endile uues, korraga veelgi poliitkorrektsemas maailmas head mainet koguda.

Kasvas ka Facebooki kasutajate arv, igapäevaseid aktiivseid kasutajaid on nüüd 1,79 miljardit ehk 12% rohkem kui möödunud aastal. FB "äppide perel" on igapäevaseid kasutajaid aga nüüd ligi 2,5 miljardit. (Huvitav, miks firma enam igakuiseid aktiivseid kasutajaid ei loetle, see muudaks arvud ju palju suuremaks?)

Kaks kvartalid reklaamiboikotti on Facebookil siiski ees, saame näha, millist mõju see avaldab.

Twitter

Koroonapandeemia algus mõjub Twitterile hästi. Alates aprilli lõpust kuni praeguseni lisandus aktiivseid kasutajaid 16 miljonit, keda on nüüd kokku 182 mln!

Snapchat

Snapchatil on nüüd 238 miljonit aktiivset kasutajat. Aprillist juunini ehk pandeemia esimese kvartaliga lisandus 9 miljonit! Tulemus on küll pisut väiksem, kui firma lootis. Aga raskel ajal kulub ära seegi!

Amazon

Koroonapandeemia ja kodusistumine panid inimesed veel rohkem e-poest asju tellia. Nii et Amazoni müüs aasta teises veerandis 88,9 miljardi USA dollari (75,5 miljardi euro) eest kraami.