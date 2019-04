Kas uus aku vanale sülearvutile või uus sülearvuti?

Kord jõuab sülearvuti kasutaja elus kätte aeg, kus märkad et truu töökaaslase aku peab üha vähem vastu. Akude elu on juba nii seatud, et teatud laadimise arvu järel nende mahutavus hakkab vähenema.

Ja vastu pidada aitab neil ainult seinakontaktis olemine. Kas osta sellisel juhul uus aku või uus sülearvuti? Mõtteid jagab alati soodsate hindadega Kaup24.ee e-pood.

Oled kergekäelise tarbimise vastu

Miks osta uus sülearvuti, kui vanal on vaja ainult aku asendada? Mõnedele meie seast võib olla see piisav põhjus, miks keelduda uue arvuti ostust asendamaks praegust, mis töötab igati hästi.

Rahaline võit on ka olemas, paarkümmend eurot maksev aku tuttuue masina hinna vastu. Minimalismist ja keskkonnast hoolijad leiavad siit kindlasti mõttekoha.

Sa vajad aega uue arvuti valimisel

Aega võid sa vajada päris mitmel põhjusel ja siis on aku asendamine ajapikendusena hea lahendus.

Esiteks, võib-olla pole sa veel päris kindel, milline arvuti omale järgmiseks soetada. Otsustada sama tootja sülearvuti kasuks või mitte? Võib-olla on aja jooksul muutunud eelistused laptop’i mõne omaduse osas. Soovid võimsamat või hoopiski palju kergemat sülearvutit?

Teiseks, võib-olla oled küll uue arvuti välja valinud, aga ostuks vajalik summa pole veel koos. Rahaliselt igati mõistlik ja kaalutletud otsus! Uus aku aitab lisaajaga vajalikku raha koguda. Samas saab praeguse arvutiga töö tehtud kuni uus tellitud saab.

Kas aku on üldse vahetatav?

Mõnevõrra ootamatuna võib tulla teave, et kõikidel sülearvutitel ei saagi akut välja vahetada. Üldiselt on nii, et vanematel mudelitel on akud lihtsalt eemaldatavad ja seal saab vana asendada uuega. Juhul, kui sobiv asendusaku on muidugi leitav. Uuematel arvutitel võib aku olla korpusesse kinnitatud, ja seda sealt kätte saada on pea võimatu. Sel juhul muidugi ei tule selle vahetamine kõne allagi ja tulebki suurem väljaminek teha.

Näiteks uuemate Apple sülearvutite akud ei ole ise kodus paari klõpsuga vahetatavad, kõige mugavam on lasta aku vahetada teeninduspunktis.

Kas leidub sobiv asendusaku?

Oled nüüd lõplikult otsustanud edasi minna oma vana sülearvutiga ja uue akuga, telli uus Kaup24 e-poest.

Tasub teada, et mitte sülearvuti tootja poolt toodetud aku kasutamine võib tühistada sülearvuti garantii. Seetõttu on soodne kolmanda tootja aku sobilik ennekõike vanematele sülearvutitele, mille garantii on lõppenud. Aku kestvuses originaaliga võrreldes ei ole suurt vahet, ent sääst rahakotis on märgatav.

Murevaba lahendus

Ja kui eelnevad põhjendused ei veennud sind ning otsustad osta uue süleri, on ka see valik õige. Viimased tehnoloogilised uuendused, hea aku kestvus ja kehtiv garantii teevad uuest sülearvutist igati töökindla kaaslase. Ole siiski teadlik, kui kaua kestab arvuti aku tegeliku kasutuse juures. See aeg erineb tootjalt tootjale, ent reegliks on, et aku kestab umbes 70% tootja lubatust. Teine Forte.delfi.ee artikkel räägib ka sellest.

Tasub läbi mõelda enese jaoks uue aku plussid ja miinused ning uue sülearvuti plussid ja miinused. Ja vastavalt sellele teha sobilik otsus - kas uus aku vanale sülerile või uus sülearvuti.