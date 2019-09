Huawei tõmbub Euroopast välja? Ettevõte on valmis kõik 5G patendid läänes maha müüma

Kuigi Huawei üleilmne võrgutehnikaäri on vaatamata USA-poolsetele sanktsioonidele kasvanud, on analüütikud hoiatanud, et kaubanduspiirangud võivad Huaweile pikas perspektiivis halvasti mõjuda. Huawei juhi värskelt välja pakutud mõte võimaldaks aga vähemalt mingi osa arendustegevusest sellegipoolest rahaks muuta.

Samal ajal võibki ettevõte üha enam vaadata hoopis koduturu suunas. Kui võiks arvata, et sanktsioonid on ka telefoniärile halvasti mõjunud, on tegelik trend hoopis vastupidine ning võrreldes eelmise aastaga on Huawei müünud 64 miljonit nutitelefoni enam (270 milj. vs 206 milj.), seejuures kõige arvestatavam on kasv koduturul, kus turuosa kasvas koguni 46 protsenti. Otsus oma 5G tehnoloogia lääne ettevõttele müüa, võib näidata, et ka võrguseadmete äri kolitakse ümber Aasiasse.