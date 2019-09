Huawei: teadaolevalt ei ole Eesti valitsusel plaanis meie seadmete kasutamist piirata

"Kui me räägime 5G-st, siis kindlasti ei minda seda teed, et üks või teine kaubamärk kuulutataks vastuvõetamatuks. Ma ei ole kindel, kas selline lähenemine oleks vastavuses WTO (maailma kaubandusorganisatsioon – toim.) reeglitega. Tehnoloogilistele arendustele asetatavad julgeolekupiirangud peavad olema sisuliselt määratletud," ütles minister Päevalehele.

See, et väga kiiresti areneva ja konkurentidest oluliselt arenenumat tehnoloogiat pakkuva ettevõtte suhtes tekib küsimusi, on igati normaalne, on kirjas Huawei pöördumises.

"Küll aga ei saa normaalseks pidada seda, et pärast mitmekülgset kontrolli ja uurimist ja esialgsetele kahtlustele kinnitust saamata jätkub ühe ettevõtte ettevõtlusvabaduse ja tegevuse piiramine ning üha uued, juba ümber lükatud ja alusetud kahtlustused. Me ei saa sellega kuidagi leppida. Vaba turumajandus peab olema vaba kõigile turuosalistele ning kõigile peavad kehtima ühesugused reeglid. Huawei on reeglitest alati kinni pidanud ja kavatseb seda teha ka tulevikus. Me loodame, et ka teised on valmis reeglitest kinni pidama."