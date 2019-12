Google'i legendaarsed asutajad taanduvad ettevõtte igapäevasest juhtimisest

"Me ei ole kunagi olnud inimesed, kes tahaks kümne küünega kinni hoida oma juhtivatest rollidest, kui meie hinnangul on olemas parem viis, kuidas ettevõtet juhtida," seisis avalikus kirjas. Vaatamata sellele lubavad Page ja Brin, et on ka tulevikus aktiivselt ettevõttega seotud ning jäävad jätkuvalt ettevõtte nõukogu liikmeteks.

Lisaks heideti valgust ka sellele, miks just Pichai heaks otsustatud on. "Ta on meiega koos töötanud 15 aastat ja elanud üle Alphabeti asutamise ja on Google'i tegevjuhina olnud osa Alphabeti ettevõtete juhtide nõukogust. Oleme talle Alphabeti loomisest tõsiselt toetunud ning usume, et paremat inimest, kes võiks Alphabeti ja Google'i tulevikku juhtida, ei ole olemas," kirjutasid Google'i asutajad.

47-aastane Pichai on sündinud Indias ning saanud India tehnoloogiainstituudis metallurgiainseneri hariduse. Lisaks sellele on ta õppinud Stanfordi ülikoolis ja Pennsylvania ülikoolis. Pichai liitus Google'iga 2004. aastal.

Brin ja Page võrdlesid Google'it noorega, kes on täiskasvanuks saanud, kuna ettevõte sai just värskelt 21 aastaks. "Kuigi on olnud ülim privileeg olla nii pikalt seotud ettevõtte igapäevase juhtimisega, usume, et nüüd on aeg võtta hoolitsevate vanemate roll ning pakkuda nõu ja armastust, kuid mitte tegeleda igapäevase näägutamisega."

Vaatamata sellele ei loovuta Brin ja Page tegelikult oma positsiooni nõukogus. Kahe peale on neil jätkuvalt kokku 51 protsenti Alphabeti nõukogu häältest ning seega ka otsustusõigus, isegi kui ettevõtte igapäevaasjade juhtimise ja lahendamisega enam ei tegeleta.