Facebooki oma töötajad leidsid, et ettevõtte faktikontrollist vabastatud poliitikute nimekiri soodustab valeinformatsiooni levikut

Valimistel osalenud kandidaadid ja valitud ametnikud ei kuulunud aga muude kontodega sama poliitika alla. Facebook hakkas vabastama pikka nimekirja kontosid oma „valeinformatsioonivastasest sekkumisest”, selgub töötajate ettekandest 2019. aasta juulist. The Informationi sõnul ei ole selge, kui palju poliitilisi kontosid on Facebooki nimekirjas praegu ja kuidas seda nimekirja peetakse.

„Me ei usu, et meil oleks sobiv hoida ära poliitiku jutu avaliku tähelepanu all olemist,” ütles Facebooki kõneisik Joe Osborne oma avalduses. „Uuringus tehtud järeldused on põhjus, miks me rakendame faktikontrolle ja nende tagajärgi, nagu piirangud ja sildid, postitustele, mida poliitik jagab, kui need sisaldavad varem ümber lükatud sisu, nagu linke, videoid või fotosid.”

Osborne viitas Trumpi 11. novembri postitusele, milles ta jagas videot, milles väideti, et posti teel antud hääled viidi kogumiskohast ebaseaduslikult minema. Facebook lisas sellele videole faktikontrolli hoiatuse, piiras selle jagamist ning lisas lingid Reutersi ja Associated Pressi artiklitele, milles öeldi, et video ei näita valimispettust.

Nimekirja kaotamise toetuseks jagasid Facebooki uurijad 2019. aasta keskel enda läbi viidud uuringu tulemusi. Need tõid esile, kui valmis olid Facebooki kasutajad uskuma valeinformatsiooni, kui seda jagas nende toetatud erakonna liige. Uuringu jaoks vaatas 2600 Facebooki kasutajat USA-s, kes identifitseerisid end kas vabariiklaste või demokraatidena, rida peamiselt valet sisaldanud postitusi, mida olid jaganud Facebooki kaitstud poliitikute nimekirjas olevad kontod.