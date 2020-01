Apple üllatas: müügitulemusi saatis uskumatu edu

Tegemist oli nimelt esimese kvartaliga, kus täies mahus oli müügil iPhone 11. Ja selle müügitulemused suutsid pea peale keerata trendi, kus iPhone'ide müüginumbrid iga-aastaselt kukkunud on. Müügitulu kasvas eelmise aastaga võrreldes koguni 8 protsendi võrra, teenides 91,8 miljardit dollarit. Üllatav on seejuures see, et mitmed analüütikud ennustasid Apple'ile jätkuvat langust.

Apple'i tegevjuht Tim Cook on olukorraga rahul ja toonitas lisaks uute iPhone'ide edule ka seda, et Apple on suutnud ka oma teenustevaldkonna kasumlikuks arendada. Lisaks kasvasid ka kantavate nutiseadmete ning aksessuaaride ja koduseadmete segmendid. Macide ja iPadide pealt teenitava raha hulk küll vähenes, kuid üldjoontes näitas ettevõte võimsaid kasvunumbreid ning nende kahe valdkonna pärast seetõttu ülemäära muretsema ei pea.

Apple'i esindajate sõnul on üheks suure müügieduga kaasnevaks probleemiks näiteks võimetus juhtmevabasid kõrvaklappe ja Apple'i kellasid piisaval määral toota ning seetõttu ei suudeta rahuldada ostjate soove. Kõrvaklappide ja kellade vallas teenitud tulu kasvas aga siiski kõvasti, eelmise aastaga võrreldes koguni 37 protsenti. Cooki sõnul loodetakse selles kvartalis pakkumine ja nõudlus omavahel tasakaalu saada.