Apple Hiinas: suur äri ja probleemid Hong Kongi ja Taiwaniga

Teine probleem, mida Apple'ile hiljuti ette heidetud, puutub samuti Hong Kongi protestidesse. Nimelt lõid kohalikud arendajad kaardirakenduse HKmap.live, mille eesmärgiks on näidata protestivatele inimestele, kus asuvad parajasti politseipatrullid.

Kui Google'i rakendusepoega ei olnud arendajatel mingit probleemi, siis Apple'i poes sai rakendus esialgu keelu maksetega seonduvate probleemide tõttu. Pärast selle probleemi ära lahendamist ning pärast rakenduse taas üle vaatamisele saatmist, ootas arendajat aga taas lakooniline sõnum. "Selle rakenduse sisu on võimaldada ja julgustada seadusevastast tegevust, täpsemalt vältida politseipatrulle," kommenteeris Apple arendajatele esialgu ning otsustas, et platvormile sellisel rakendusel asja ei ole.

See tõi kaasa aga tõsise kriitikalaviini, mille tagajärjel Apple siiski ümber mõtles ning praeguseks on rakendus Apple'i rakendusepoes täiesti olemas. Ka selle rakenduse puhul pole Apple'i esindajad mingisugust kommentaari andnud, miks rakendus lõpuks platvormile lubati ning miks seda esialgu teha ei tahetud.

Suur äri ja libe tee

Apple'i juht Tim Cook on samuti tunnistanud, et Hiinas äri ajamine ei ole kõige lihtsam. "Me pigem ei eemaldaks oma platvormilt rakendusi, ent täpselt nagu teistes riikides, järgime me ka Hiinas kohalikku seadusandlust," ütles Cook 2017. aastal, kui Apple keelas oma rakendustepoes kohalike võimude palvel ära kõik VPN-i rakendused, mille abiga on võimalik kohalikust tsensuurist mööda pääseda ning välismaiseid veebilehekülgi külastada.

Riiklikele nõudmistele vastamine on Apple'ile üha olulisem ka USA-Hiina kaubandussõja perspektiivis, mis on üheks põhjuseks, miks Ameerika Ühendriikide tehnoloogiahiiglase müüginumbrid Hiinas on koguni 30 protsenti kukkunud. Uuringufirma Canalys raport näitab, et hiinlased valivad üha enam Huawei üle Apple'i ning üheks põhjuseks on just patriotism ning Huawei seadmete mujal keelamine.

Uuringufirma analüütikud toovad välja aga ka teised põhjused: "Kuigi Apple'i telefone on Hiinas üle 300 miljoni, on ettevõttel probleeme oma seadmete ja teenuste kohalikule turule kohandamisega," kirjutavad Canalysi analüütikud. "Ka see, et näiteks uue tehnoloogiaga ja 5G seadmed plaanitakse turule tuua alles järgmisel aastal, kahandab müügiedu ilmselt veelgi."

Kuid müük ja sellest tulev tulu pole ainus põhjus, miks Hiina Apple'ile niivõrd oluline on. Ka suur osa iPhone'ide koostamisest toimub Hiinas, Shenzenis ja Zhengzhous asuvates tehastes. Kui ettevõte Hiina keskvalitsusega tülli läheks, võiks see tähendada ka probleeme tootmiste ülal pidamises ning isegi eksportimises.

25 protsendine tollimaks tähendaks näiteks Apple'ile, et iga iPhone XS-i tootmine läheks 160 dollarit kallimaks. Ettevõttele jääks võimalus, kas ise see hinnatõus alla neelata ning seega kaotada juba niigi tõsiselt kannatavat kasumit või üritada see lõpptarbijatele hinnale juurde panna.

Ka panganduskontserni Morgan Stanley analüütik Katy Huberty on näiteks CNBC-le öelnud, et just Apple on üks kõige haavatavamaid USA ettevõtteid Hiinas, mis tõsiselt nii kaubandussõja kui ka keskvõimu otsuste hammasrataste vahele võib jääda. Ja just seetõttu ongi Apple'ile heade suhete hoidmine oluline, tihti ka meetoditega, mida läänemaailmas amoraalseks võib pidada.