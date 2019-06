WRC autod muudetakse juba lähiaastatel hübriidideks

Seejuures saab auto hübriidosa olema kõikidel autodel esimesed kolm aastat olema täpselt identne - kasutusel on samad komponendid ning tarkvara. 2024. aastast kavatsetakse aga ka elektrimootoris muudatuste tegemine vabaks lasta ning siis on rallisarjas oodata tõsiseid muutusi.

Lisaks sellele on rallisarja korraldajatel plaanis autosõit rohkem asulate lähedusse tuua - kuna elektrimootorid on vaiksemad, siis tekitavad autod vähem lärmi ning ei häiri elanikke. Pikas perspektiivis on plaanis linnaetapid sõita täielikult elektril.

Elektrimootorite ja hübriidide kasutamine autosarjas saab olema huvitav, kuna elektrimootoritel on suurem jõumoment võib nende rakendamine näiteks muuta kiiremaks ka autode stardid. Sama kinnitab ka FIA, kelle sõnul on eesmärgiks "erietappidel rakendada elektrilist lisakiirendust". Lisaks sellele saaks autod näiteks sisepõlemismootori riketel teatud maa elektril sõita, lootuses mehaanikuteni jõuda.

Lisaks sellele on mõnedel autotootjatel (näiteks Toyotal) võrreldes teiste autotootjatega palju suurem hübriidide arendamise kogemus, mis võib neile 2024. aastast suureks kasuks olla.

Ka mitmed teised autosarjad kasutavad hübriidautosid - näiteks kasutatakse neid Le Mansil kui ka erinevates vormelisarjades.