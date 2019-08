VIDEO | Surnuks kuulutatud Türkmenistani president näitas, et on elus, kihutades autoga ümber "põrgu värava"

Videost tundub, et tegemist on sama pikapiga, mille kohta Türkmenistani riiklik televisioon eelmisel aastal teada andis, et Berdimuhammedow on selle ise nullist üles ehitanud. Auto ehitamist seostati 1250 kilomeetrise Türkmenistani kõrberalli reklaamikampaaniaga, mille president osaliselt ise korraldas.

Eluks ajaks presidendiks valitud Türkmenistani liider on varasemalt hoobelnud ka sellega, et ta võib edukalt juhtida driftimasinaid. Seega, endast elumärgi andmine ümber leegitseva gaasikraatri kihutades on mehele samuti täiesti jõukohane ülesanne.

Riikliku televisiooni poolt avaldatud 35-minutiline klipp näitas lisaks autoga kihutamisele presidenti ka jalgratta ja hobuse sadulas, muusikat loomas, laskmas, oma alluvatele spordiharjutusi ette näitamas ning nendega koos sportimas.

Berdimuhammedow on ka varasemalt autoalaste kiiksudega silma paistnud, näiteks teatas ta eelmise aasta alguses, et Türkmenistani pealinnas Aşgabatis keelustatakse musta värvi autod. Ametivõimud konfiskeerisid kõik mustad autod ning nõudsid omanikelt nende ülevärvimist, soovitavalt valgeks.

Suur nõudlus värvimise järele ajas aga ka hinnad üles ning värvimise eest tuli üsna pea välja käia terve aasta palk. Pole teada, mis selle keelu põhjuseks on, kuid on spekuleeritud, et valge on president Berdimuhammedowi lemmikvärv ning seetõttu eelistaks ta, et kõik masinad oleks just seda värvi.