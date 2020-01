VIDEO | Sebe liinibussi juht tagurdas Tallinna ringteel, tegi avarii ja lahkus sündmuskohalt

Mikk Kulljus

Mikk Kulljus sattus 20. jaanuari õhtupoolikul Lagedi tööstuslinnakust pealt nägema olukorda, kus Sebe liinibussi nr. 103 (registreerimismärk 603 BNV) juht suunaga Jüri poolt Lagedile Tallinna ringteel teeotsast mööda sõitis ning selle asemel, et jätkata sõitu, teha mõne aja pärast tagasipööre, sõita natuke tagasi ja siis uuesti õiges suunas liinil jätkata, hakkas ühesuunalisel asulavälisel teel tagurdama.

Tagurdades sõitis buss maha ka teetähise: “Kahjuks oli buss posti maha tagurdanud enne kui kaamera käima sain. Minu tähelepanu pälvis ohutuledega tagurdav liinibuss kohas, mis suvel on 110 km/h ala ning kus liiklus on tihe kogu aeg. Seni kuni ta seal nökerdas, märkasin, et ta on omale taguotsa alla kõveraks sõitnud posti,” räägib Mikk juhtunust.

“Sõitsin Krooningi tanklasse ja otsustasin filmida, kuna kartsin, et tuleb raskem tagant sissesõit bussile sel ajal kui see seal ühesuunalisel teel tagurdab.”

Liiklusseadust vaadates selgub, et bussijuht eksis vähemalt kolme seadusepügala vastu: peatus kohas, kus takistas teiste sõidukite liikumist, tagurdas ühesuunalisel teel, kus seda teha ei tohi ning ühtlasi on see ka ristmik. Põhjustas pisikese avarii ja jätkas sõitu nagu poleks midagi juhtunud.