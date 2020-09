VIDEO | "Istmesoojendus": mis vahe on WRC autol ja "WRC" autol?

Lisaks sellele räägime sellest, kuidas Euroopa Komisjonil on plaan jõuliselt sekkuda sõiduautode emissioonide maailma. Näiteks võidakse edaspidi määrata tootjatele trahve ning koristada ära terveid mudeleid terve Euroopa Liidu lõikes. Kirsiks tordil rajati endale ka kaks testimislaborit, kus autosid kontrollima hakatakse.

Maailma aasta auto kandidaadid on selgunud. Tõsi, esialgu on tegemist suhteliselt pika nimekirjaga. Ometigi on meil juba mõni auto sellest listist sõidetud. Arutleme, kas mõni neist võiks olla aasta auto vääriline. Velile teeb veel erilist tuska see, et aasta sportautode nimistusse on end nihverdanud linnamaasturid.

Proovisõiduautoks oli sel nädalal Alfa Romeo Giulia. Sel korral mitte päris Quadrifoglio nagu Stelvio, millega hiljuti sõidetud sai (vt allolev video), kuid siiski auväärse 202 kW-ga nelikveoline sportsedaan. Meie hinnangul on tegemist ühe kõige ilusama sportsedaaniga üldse, mida hetkel saada on. Eriliseks maiuspalaks on veel hind, mida isegi unenäos hästi ette ei osanud näha.

Lõpetuseks räägime WRC autodest ning nende lähisugulastest, ehk tavatarbijatele mõeldud autodest, mida on WRC-masinatega seostatud. Kui palju ühe päris WRC auto DNA-st üldse tavaautosse jõuab? Millised on nende sõidukitega suurimad erinevused? Seda kuula juba saatest.

