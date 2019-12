Uues asupaigas toimuva Dakari ralli terve hulk osalejaid tuleb Baltikumist

42. korda toimuv Dakari ralli toimub sel korral Saudi Araabias, kus võistlus saab toimuma ka viiel tuleval aastal. Selleaastane ralli on mitmes mõttes taas võtmas eeskuju kunagistest Dakari rallidest, seda iseloomustavad hästi kolm muudatust.

Esiteks on marsruuti jälle pikendatud - 12 päevaga (vahepeal on ka üks puhkepäev), tuleb läbida 7900 kilomeetrit. Kiiruslõikude kogupikkus kokku on 5000 kilomeetrit ning seejuures viis neist on pikemad kui 450 kilomeetrit. Võrdluseks - eelmise aasta ralli pikkuseks oli 10 päeva, mille kiiruslõikude käigus läbiti umbes 3000 kilomeetrit.

Selleaastase Dakari ralli marsruut Kujutis: Dakari Rally korraldustiim

Lisaks sellele toimub ralli taas vaid kõrbeliival, mitte ka kruusal või mudas, nagu vahepealsetel aastatel. Ajalooliselt oli Dakari ralli eesmärgiks läbida Sahara kõrb ning seega tullakse ka selle muudatusega tagasi ralli juurte juurde. Seda iseloomustab ka kolmas muudatus - kogu võistluskaravan elab võistluse ajal kõrbelaagrites. Vahepeal ööbiti näiteks rajalähedaste linnade hotellides.

Dakari kolm kodu

Aastail 1979-2007 sõideti rallit Aafrikas, sealhulgas esimesed kümme korda marsruudil Pariis-Alžiir-Dakar. Senegali pealinn Dakar – kuhu ralli on jõudnud 27 korda – andiski võistlusele nime, mis jäi püsima ka siis, kui rallikaravan sinna tegelikult ei jõudnudki. Aastal 2008 pidi maratonralli toimuma 30. korda, algusega Lissabonist ja finišiga tavapäraselt Dakaris. Kuid vaid paar päeva enne starti otsustasid korraldajad ralli terroriohu tõttu ära jätta.