Tunnistame üles – meie aju naudib roolis olles mobiiltelefoni

Kui istud autoroolis ja räägid mobiiltelefoniga, siis ei ole sinu tähelepanu samal ajal teel ja telefonaadil (telefonivestlusel). Sinu tähelepanu hüppab teelt telefonaadile ja tagasi.

Vahel jätad kuulmata mõne sõna telefonivestlusest, aga mis veelgi hullem – vahel jääb märkamata teele jooksnud laps. Aju ei suuda korraga keskenduda juhtimisele ja telefonivestlusele. Seega tuleb valida neist üks. Põhjus on selles, et mitmele asjale korraga tähelepanu pööramine on aju jaoks suur probleem. Mõtlemist ja keskendumist vajavaid tegevusi teeb aju alati jadamisi – üks korraga. Need on aju jaoks keerulised protsessid, mis vajavad laialdaste neurovõrgustike tööd: mitu sellist tegevust ei mahu korraga aju tantsulavale.

Kui autojuht räägib mobiiltelefoniga, siis on ta tähelepanu hõivatud kõnega ja jääb vähem ressursse tee jälgimiseks. Hoolimata sellest, et meil on kogu pilt kogu aeg silme ees. Oluline pole mitte pilt silme ees, vaid see, et tänaval toimunule pöörataks tähelepanu.

Aga miks kõik see teavitustöö ja ühtlasi minu praegune kommentaar tegelikult nii vähe muudab? Miks targad inimesed, kes seda teksti lugedes jäävad nõusse, ikka vahel sõidu ajal telefoni vaatavad või koguni helistavad?

Sest autojuhi käitumist ei juhi mitte ainult mõistus, vaid ka aju lihtsamad vajadused. Aju jaoks on korralik autosõit üsna igav tegevus, nutiseadmest tulevad signaalid, teated ja telefonikõned on tunduvalt mõnusamad ja huvitavamad. Aju otsib tegevust, mis pakuks midagi uut, sest uudsus on aju jaoks mõnus. Niisiis näen ma, et nutiseadme kasutamine roolis ja sellest tulenevad õnnetused vähenevad alles siis, kui roolis mobiiliga rääkimist hoogsalt trahvima hakatakse.