Toyota tutvustab aasta alguses nobedat Ott Tänakuga seotud Yarist

Toyota sportautode ehitamisele keskendunud Gazoo Racing osakond on ka varem silmapaistvaid autosid tootnud, mida Euroopas näha on olnud. Meenutame siinkohal näiteks värskelt nähtud Toyota Supra GR-i või Yaris GRMN versiooni, mis toodi inimesteni 2017. aastal, kui Toyota Yaris WRC mudeliga rallisarjaga liitus.

WRC-s kasutatav auto, mis kannabki mudelinime Yaris WRC, on tänavasõiduks mõeldud GR ja GRMN mudelitest peajagu üle. 280 kilovatise võimsusega 1,6 liitrise töömahuga masin on nelikveoline ning sellest mootorist saab kätte 425 njuutonmeetrise väändemomendi.

2017. aastal tutvustatud Yaris GRMN on aga esiveoline (tõsi, LSD-diferentsiaaliga), 1,8 liitrise mootoriga ning sellel on võimsust 156 kilovatti. Uue Yaris GR-iga tahetaksegi ilmselt mitmeid GRMN-i ehitamisel tehtud vigu parandada - näiteks viitavad mitmed autoväljaanded, et sellel võib olla nelikvedu, kuigi Toyota esindajad auto tehnilisi näitajaid hetkel kinnitanud ei ole.

Toyota GR Yaris Foto: Toyota

Üheks küsimuseks on veel see, kui palju autosid päriselt müügile jõuab ja kus. Yaris GRMN-i puhul jõudis Euroopas müügile 400 autot ning vähemalt üks neist on kindlasti ka Eestis, kohaliku Toyota esinduse käes olemas. Uus Yaris GR peaks olema aga seeriatootmisauto ning autoväljaanded viitavad, et sel puhul toodetakse vähemalt 25 000 autot, mis jagunevad Euroopa ja Aasia turu vahel. Ameerikas autosid müügiks ei pakuta.