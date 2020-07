Toyota: tagasikutsumisele reageerivad eeskätt uute autode omanikud

Toyota senine kogemus näitab, et tagasikutsumisele reageerivad pigem uute autode omanikud: ligi 90 protsendil neist on masin kuni kolme aasta vanune. Teenindusse tulijate arv langeb järsult vanemate sõidukite omanike puhul.

Äsja algatatud tagasikutsumiskampaaniaga ärgitab Toyota kõiki juhte kontrollima võimalikku tagasikutsumist, sõltumata auto vanusest.

Toyota Balticu müügijärgse teeninduse juht Erik Kuus märkis, et autode parima seisukorra huvides on tagasikutsumised autotööstuse tavapärane praktika ning ka Toyota tegeleb aktiivselt oma sõidukite monitoorimisega. Tõeline väljakutse on aga jõuda autodeni, mis on vanemad kui viis aastat.

“Tavaliselt võtab Toyota ametlik edasimüüja tagasikutsumist vajavate autode omanikega ise ühendust. Siiski on juhtumeid, kus autoomanik on aastate jooksul vahetunud ja esialgne sõiduki kasutaja ei ole teadlik uue omaniku kontaktandmetest. Seejuures ei pruugi korrektseid andmeid olla ka Maanteeametil.

Teine probleem on väljastpoolt Baltikumi omanikelt või vahendajatelt ostetud autodega, mille puhul ei ole Toyotal ostja andmetele ligipääsu. Sestap on väga abistav, kui iga Toyota omanik kontrollib enda auto VIN-koodi Toyota veebilehel."

Auto pideval kasutamisel võib selguda, et mõni komponent ei tööta, nagu peab. Sellisel juhul kasutab Toyota klientide tagasisidet, et teha üleskutse sõidukite tagasikutsumiseks ja kontrollida üle, kas komponent vastab tehase poolt seatud kvaliteedile.

“Turvalisuse tagamiseks on suureks abiks, kui iga juht võtaks ise mõne hetke sõiduki kontrollimiseks. Selleks tuleb lihtsalt sisestada auto VIN-kood Toyota veebilehel.

Enamasti on sõiduk korras, kuid see on lihtne võimalus veenduda korrasolekus ja seda võiks teha kõigi turvalisuse huvides. Juhul, kui sõiduk kuulub tagasikutsutavate autode hulka, soovitame esimesel võimalusel broneerida aeg lähimas Toyota esinduses. Kindlasti tasub meeles pidada, et ühegi sellise töö eest tasu ei võeta,” märkis Kuus.

Kontrolli VIN-koodi

Kui selgub, et auto on tagasikutsutavate nimekirjas, võta ühendust Toyota ametliku edasimüüjaga. Töö on tasuta, hoolimata auto vanusest ja läbitud kilomeetritest.