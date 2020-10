Pärnu Fiati esindus pakub nüüd ka sõidukite remondi- ja hooldusteenuseid

Värskelt avatud Fiati ja Fiat Professionali müügisalong Pärnus pakub nüüd uue teenusena ka autode remonti ja hooldust. Sarnaseid esindusi on Eestis kokku ainult kolm – lisaks suvepealinnale on hooldussalongid Tallinnas ja Tartus.

„Laiendame aktiivselt kogu Baltikumi esindusvõrgustikku ja keskendume sellele, et pakkuda Fiati esinduses nii äri- kui ka eraklientidele parimaid võimalikke teenuseid. Tarbesõidukite puhul on oluline, et Fiati teenused oleksid kvaliteetsed, kättesaadavad ja võimalikult mugavad. See on suureks eeliseks näiteks ettevõtetele, kes tegutsevad üle kogu Baltikumi, et hooldusteenused oleksid kõigis kolmes riigis kergesti kättesaadavad,” selgitas Baltimaade Fiat Professionali võrguarenduse juht Paulius Prišmontas.

Prišmontase sõnul pakutakse esinduses hooldus- ja remonditeenuseid nii Fiati kui ka Fiat Professionali mudelitele. „Seega ootame teid meie Pärnu esindusse Eurostauto, mis asub aadressil Roheline 72,” ütles Prišmontas.

Uus revolutsiooniline mudel

Pärnus hiljuti uksed avanud Fiati esindus on ainult üks ettevõtte olulistest uuendustest. Järgmisel aastal tuleb turule uus täiselektriline Fiat E-Ducato.

Auto sobib kasutajale, kes hindab jätkusuutlikke lahendusi ja peab oluliseks keskkonnasõbralikkust. E-Ducato ühendab endas modernsed ja rohelised tehnoloogiad, lisaks on sõiduk väga vastupidav.

Uue mudeli puhul on võimalik valida kahe akumahu vahel. Väiksem akumaht on 47 kWh ja suurem 79 kWh, mis võimaldab ühe laadimiskorraga läbida 200–350 kilomeetrit. E-Ducato mootori võimsus on 90 kW ja maksimaalne pöördemoment 280 Nm.

Täiselektriline Fiat E-Ducato on ülikiire laadimisajaga: vahelduvvoolu (AC) laadijaga laeb aku kuni tund, alalisvoolu (DC) laadijaga vähem kui pool tundi, misjärel suudab auto läbida 100 kilomeetrit. Uuel Fiat Professionali mudelil on sama kandevõime ja mahutavus kui sisepõlemismootoriga sõidukitel.

Uue mudeli juures on eriline see, et kogu tootearendus toimus väga kiiresti: mudeli arendamiseks kulus ainult aasta. Tulemuseks on täiselektriline E-Ducato, mis väärib ettevõtte lipulaeva tiitlit.

Peagi turule tulev mudel on edasiminek ettevõtte uues tegevussuunas – loodussäästlik ja innovaatiline mobiilsus. E-Ducatol on ka uuenenud logo, mis sümboliseerib uue ja vana ühinemist.

Mudel on saadaval Fiat Professionali esindustes alates 2021. aasta kevadest.