Millised on eestlaste lemmikautod?

Kuigi kriis mõjutas autoturgu tugevalt, siis suve tulekuga on inimeste turvatunne taastunud ning huvi autode ostmise ja liisimise vastu taas kasvanud.

Coop Panga liisingustatistika näitab, et nii kasutatud kui ka uutest autodest on eestlaste lemmik Škoda. Teisel kohal on Toyota, kolmandal KIA ja neljandale kohale jääb Volkswagen. Endiselt on esikohal bensiiniautod, langenud on diiselautode turg ning järjest enam valitakse ka gaasi- ja hübriidautosid.

Eestlastele meeldivad ruumikamad autod ja kasvav trend on linnamaasturid. Ka Škoda on selle suuna võtnud. Viimaste aastate üks enim müüduid linnamaastureid on Škoda Kodiaq. Uute mudelitena on turule toodud väiksemad Karoq ja Kamiq.

Kuigi Škodast on kujunenud rahvaauto, mis sobib nii meestele kui ka naistele ja igale vanusegrupile, siis Karoqi ostjateks on pigem linnast väljas elavad üle 50-aastased inimesed ja Kamiq on saanud populaarseks noorte seas. Inimesed hindavad autot ostes järjest enam turvalisust ja lisavarustuse olemasolu.

Coop Pank avas autokaubamaja, et pakkuda oma klientidele täislahendust. Coop Liising on aktiivselt tegutsenud kolm aastat ja selle ajaga on tulnud teadmine, millised on klientide vajadused. Autokaubamajast saab kodulehe kaudu tellida korraliku varustuse ja garantiiga sõiduki. Auto saab soetada 0-protsendise sissemaksega ja kaskokindlustus on aastaks tasuta. Soovi korral toob Coop Liising auto juba järgmisel päeval koju kätte. Praegu on autokaubamajas ainult Škodad, kuid lähiajal valikut täiendatakse.

Kui soovid autot vahetada või osta uue, siis tuleks tähelepanu pöörata tehnoloogiale. Näiteks mootorite tehnoloogiline areng viimastel aastatel on nii kiire, et see mõjutab oluliselt kütusekulu. Lisaks emotsioonile tuleb vaadata ka arve. Auto ei ole ainult liisingumakse, vaid ka kulu kindlustusele, kütusele ja hooldusele. Õige mudeli leidmisel on abiks nii automüügiesindused kui ka Coop Panga liisingueksperdid.

