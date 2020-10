Matkaautost on lusti aasta ringi

Matkaauto on Eestis aasta-aastalt üha populaarsem, kuid vähesed teavad, et see koduseid mugavusi pakkuv reisikaaslane pole mõeldud ainult suvesõitudeks.

Tegelikult kohtab matkaautosid me teedel vuramas rohkem muidugi suvel, kui paljud eurooplased pere- ja sõpruskonniti mandri põhjapoolseid kante avastama suunduvad. Eestlasedki rendivad neid peamiselt suvepuhkuste perioodil, et teha lastega tiir mõnesse välismaa teemaparki või avastada kilomeeterhaaval kas kaugeid kante või Eestimaa loodust, nautides seda piiramatut vabaduse tunnet, kui pole vaja jõuda kindlaks kellaajaks hotelli või murda pead selle üle, kus süüa – ole sa siis parasjagu Saksas, Setus või Soomes. Põhjamaise varustusega matkasõidukid on võimelised hakkama saama aasta ringi ja see ongi üks neid põhjuseid, miks seikluste armastajatel tasuks rentimise asemel üks matkaauto endale päriseks osta.

Rakendust masinale leiab rohkem kui küll. Lisaks suve- ja suusareisidele on sellega mugav teha ka lühemaid otsi – käia kasvõi Eestiski kultuuriüritustel ilma kohustuseta kohe pärast kontserdi või etenduse lõppu kodu poole uhada. Ka sõpradel külaskäimine muutub oma matkaautoga palju mugavamaks – puudub vajadus öömaja küsimiseks, on ju oma maja kaasas ja peo lõppedes saab kenasti „oma koju“ magama minna, pererahvast segamata. Võib pühenduda puhkamisele, magada oma voodis, hommikul süüa teha ja alles seejärel turvaliselt päevavalges kodu poole seilata. Kui matkamasin juba majas, tehakse enamik nädalalõpu sõite just sellega, kaasas oma grill ja aiamööbel, muidugi ka hobivarustus, nagu surfilaud, jalgrattad, tsikkel ja kalapüügivahendid.

Mugav ja turvaline



Matkaautodes on olemas kõik tänapäevased asjad, millega ollakse harjunud ka kodus: köök koos pliidi ja külmikuga, dušš, tualett, teler, rääkimata tasemel küttesüsteemidest, millega ei jää ka kõige krõbedama külmaga hätta. Ega siis asjata hüüta neid kodudeks ratastel ja nagu päriskodu puhul, võib neilgi enne ostmist valida sisekujundust. Matkaautos on turvaline ja ruumi jagub kõigile. Tavapäraselt on turvavööga istmeid sama palju kui magamiskohti – neli kuni seitse. Turvaline valik on matkaauto ka üleüldiste tervisepiirangute tingimustes, sest teha saab väga pikki rännukuid, olles minimaalselt kontaktis võõrastega. Ära jäävad ootamised lennujaamades, loksumised täis tuubitud ühistranspordis ja hommikusöögid Rootsi laudades – puutud kokku vaid oma inimestega, nendega, kelle keskel on kõige kindlam. Mis kõige olulisem, sa ei sõltu kellestki, jäägu ära või tuhat lendu, sina teed oma reisi alati ära.

Milliste matkautode poole vaadata?



Motorhome.ee pakutavas valikus on viie erineva Euroopa juhtiva tootja matkaautod ja haagiselamud, mille hulgast leiab endale sobiva hinnaklassi, varustuse taseme, suuruse ning kohtade arvuga matkaauto igaüks.

• McLOUIS – enim müüdud matkaauto mark Eestis juba viimasel kolmel aastal. Parima hinna ja kvaliteedi suhtega matkasuvila.

• MOBILVETTA – stiilne ja innovaatilise disainiga A-klassi reisikodu. Silm jääb peale, kui mööda sõidab. MOBILVETTA täisintegreeritud mudelid on viimased kolm aastat olnud Eestis oma klassi populaarseimad.

• ROLLER TEAM – üha levinumad kogu Euroopas. Dünaamiliselt arenev ettevõte, kelle laiast mudelivalikust on võimalik leida väga erineva lahendusega matkaautosid.

• FRANKIA – matkaautode lipulaev ja tõeline premium-klass. Võimalik tellida nii Fiat Ducato kui ka Mercedes-Benz Sprinter alusautole. Iga auto valmib eritellimusel ja on omas klassis alati tipus!

• KABE – Rootsis toodetud ehk põhjamaalastelt põhjamaalastele. Matkaautod ja haagiselamuid, mis rahuldavad ka kõige nõudlikumat premium-klassi hindavat klienti.

Tee oma järgmine reis uutmoodi!



Et maitset suhu saada, tasub matkaauto esmalt muidugi rentida, kasutades ka mugavat ja aegasäästvat kõik hinnas paketti, mille puhul võid reisile minnes kaasa võtta vaid riided ja isiklikud hügieenitarbed – kõik muu pakitakse sulle masinasse kaasa. Kaua oodata ei maksa, sest praegu broneeritakse ja ostetakse masinaid juba järgmiseks suveks.

